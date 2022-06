Het Theaterfestival 2022 kruipt onder je vel

Het Theaterfestival maakte vandaag zijn programma bekend. Het laat dit jaar onder meer schapen, jonglerende vaders en zonen en een zwerm stadsvogels met danstalent op het festivalpubliek los. Wie zin heeft in overweldigend (dans)theater dat met liefde het turbulente leven omhelst, weet waarheen.

Alle genres – circus, dans, muziektheater, slampoetry, performance, teksttheater, jeugdtheater – zijn vertegenwoordigd. Belangrijker: de achttien voorstellingen zijn grotendeels tijdens de pandemie gerijpte parels die onder je vel kruipen.

Vaderlandloos van Arsenaal /Lazarus – (c) Stef Stessel

De niet te missen topfavorieten binnen dat programma zijn:

Zeer de moeite om tijdens het festival te (her)ontdekken: Kim Nobles Lullaby For Scavengers (CAMPO), Luanda Casella’s KillJoy Quiz (NTGent), Jan Martens’ solo Elisabeth gets her way en JONGEN van Teateri, de Roovers en Carly Wijs).

‘Sono Io?’ van Circus Ronaldo – (c) Tom Herbots

Daarnaast krijgt het programma extra flair dankzij enkele aanstormende beloftes. Dit zijn slamdichteres Lisette Ma Neza, het makersduo Jonas Baeke en Mats Vandroogenbroeck, performancekunstenaar Stef Van Looveren, theatermaker Nathan Ooms en theatermaker Nastaran Razawi Khorasani.

Pas eind juni weet de festivalorganisatie of Het Theaterfestival kan voortbestaan. Dit jaar belooft alvast een grand cru-editie te worden.

Het festival maakte dit programma met trots én met een bang hart bekend. Want het zijn onzekere tijden. De festivalorganisatie kreeg een ‘positief advies buiten budget’ van de subsidiecommissie. Eind juni wordt duidelijk of het festival kan voortbestaan. Dit jaar belooft alvast een grand cru-editie te worden.

Het Theaterfestival vindt plaats van 8 tot 18 september 2022 in verschillende theaters in Gent. Kunstencentrum VIERNULVIER doet dienst als festivalcentrum. theaterfestival.be