Hans Teeuwen bouwt al kruipend en kotsend een goor, schurftig, smerig kutfeestje in ‘Nou lekker dan’

In een Gent dat geurt naar oliebollen, vanillemilkshakes, hamburgers en pintelierende feestvierders ging de Nederlandse cabaretier op 21 juli in Belgische première met Nou lekker dan.

‘Hans Teeuwen wil zich volledig focussen op zijn show en wenst geen interviews te geven’. Dit kregen we dit voorjaar meermaals als antwoord toen we polsten naar de bereidwilligheid van Teeuwen om Knack of Knack Focus te woord te staan.

KREUNEND, KOTSEND EN KUT-ZEGGEND DE WERELD SCHOFFEREN ÉN SCHETSEN

Dankzij de show weten we meer. Hans Teeuwen zat in de sloot. Daar observeerde hij kikkers. Want zijn twee krachtigste karaktertrekken kunnen het best belichaamd worden door twee kikkers. Vertelt hij tijdens Nou lekker dan. Hij doopte de kikkers Luc en Jean-Luc. Om een kort fragment te kunnen spelen, zat hij dus maandenlang in een sloot terwijl zijn management journalisten wegjoeg.

‘Je hebt niets aan Nederlanders. Ofwel gooien ze je in het water ofwel vernederen ze je’

Of hij strompelde dronken door de stad – ook dat verklapt hij in de show – nadat hij zich volvrat in een bistro. Dat hij tijdens die dronkenmanswandeling een ‘kutgalerie’ onderkotst – mét reden, zeggen welke reden is te veel prijsgeven – is een grandioos toeval.

EEN GEVAARLIJKE HYPERBALLERINA

Teeuwens show is doordesemd van dergelijke elke verbeelding tartende avonturen én van het besef dat ook hij misschien niet meer alles mag zeggen in deze tijden. Hij ís voorzichtig. Te voorzichtig. Zijn mopjes over genderneutraliteit, ziekenhuislucht, kanker en de liefde zijn makkelijk en wat ‘luilauwtjes’. En zijn slimme mop over schaken – ‘eerst wit, dan pas zwart…’ – brengt hij zo rustig dat hij de mop neutraliseert. Nochtans is Teeuwen geboren om gevaarlijke grappen te maken.

Nou lekker dan, Hans Teeuwen

Al banjerend door de zaal – op zoek naar coke, wat anders – flapt hij er ineens dit uit: ‘Je hebt niets aan Nederlanders. Ofwel gooien ze je in het water ofwel vernederen ze je’. Zo verwijst hij naar het incident van 17 juli 2022. Toen gooiden enkele jonge Nederlanders in Gent een man die niet kon zwemmen in het water en lieten hem verdrinken. Meteen daarna zegt Teeuwen: ‘Deze kon ik toch echt niet laten liggen, hoor.’ Teeuwen is op z’n best wanneer hij als een gevaarlijke hyperballerina met een wereldverbeterende missie op de grens van het toelaatbare balanceert of zichzelf geil tegen die grens aan schuurt.

URBANUS TEEUWEN TOONT DE TOPACTEUR IN HANS TEEUWEN

Tot het geliefde vocabulaire van Teeuwen behoren poëtische woorden als goor, lul, kut, schurfterig, smerig en kankerhoer. Die rozige woordjes vormen de rode draad door een show die gedijt op Teeuwens gestoord fantasierijke antwoord op de wereld vol ‘empathische televisiewijven’, op likes klaarkomende narcisten (waaronder hijzelf, geeft hij stuiptrekkend toe) en ‘lullige KNO-dokters’. Wanneer hij dan droog een brugje maakt met de zin ‘En dan nu het volgende gedicht’, ligt de zaal strijk. Dat geldt ook voor zijn onvergetelijk goeie imitatie van Urbanus. Urbanus Teeuwen toont nog maar eens wat een zorgvuldige topacteur er in die schreeuwende Hans Teeuwen schuilt.

TE WEINIG GEBALD, TE VEEL MINDERE SCÈNES

Teeuwen schreeuwt graag maar zijn moppen zijn secuur gecomponeerde bouwsels van woorden en bewegingen. En samen vormen die ‘schurftige’ bouwsels een strak wereldbeeld van een lefgozer die het haat wanneer mensen zich beter of chiquer voordoen dan ze zijn. Hij zou ‘schone schijn’ het liefst de wereld uit trappen. Of zingen. Want zingen kán hij ook. Over dromen en sekswinkels, bijvoorbeeld. Op voorwaarde dat hij er zin in heeft en zichzelf wat harder uitslooft dan zich snel te behelpen met eenvoudige piano-akkoorden.

‘Teeuwen is op z’n best wanneer hij als een gevaarlijke hyperballerina op de grens van het toelaatbare balanceert of zichzelf geil tegen die grens aan schuurt.’

De Capitole in Gent at uit zijn hand. Zeker wanneer Teeuwen gezellig op het podium ging liggen om te wippen met de planken – hij heeft een wipneus, dus wippen is zijn ding, leert hij ons – of om een toeschouwer te helpen die zijn blikje bier kwijt is. ‘Pak maar, ik wacht wel. En zit er maar niet mee in dat je de rek uit mijn show haalt’. De momenten waarop het publiek hem uitdaagt of waarin hij de meest absurde taferelen opvoert, zijn machtig.

Nadeel: tegenover de topscènes verbleken de mindere scènes. Daarin probeert hij te makkelijk weg te komen met een flauw liedje of een te voorspelbare en te slordig gecomponeerde grap op. Laat Nou lekker dan een te weinig gebald, wisselvallig maar smakelijk voorspel zijn van grootser werk. Tot december 2022 biedt hij de Lage Landen met deze show lekker entertainment met een botscherp randje. Dan terug de sloot in. En blijven naar de kikkers kijken tot er een rijkere en consistentere oogst ‘smerige kutmoppen’ is die de wereld schetsen, schofferen en doen schateren.

Nou lekker dan van Hans Teeuwen speelt nog tot 23 juli in Capitole te Gent. Ook nog te zien in Antwerpen, Oostende, Brussel, Hasselt en in Nederland. Alle info: hansteeuwen.nl