Dit zijn de tien beste theaterstukken van 2022

Naar welke stukken willen we alle lezers én alle Knack-redacteurs meenemen? Naar deze tien. Omdat ze onweerstaanbaar fris, bruisend, eigenzinnig, slim, scherp en virtuoos zijn. Omdat ze resoluut gaan voor de lach én de traan. Omdat ze je vol energie en goesting in euh… van alles de nacht in jagen.

1 One Song (NTGent): Rockend rouwen

In 2004 stapt Miet Warlops oudste broer uit het leven. Het verdriet is als een rots. Die zin – ‘Grief is a rock. In your head’ – is de sleutelzin van de fantastische song die tijdens One Song gebracht wordt. Warlop sleurt een halve turnzaal de scène op. De leadzanger rent en roept. De violiste speelt al balancerend op de balk. De drummer draaft tussen de drums. Het is een virtuoze uitputtingsslag.

2 Voorjaarsontwaken (Wolf Wolf): De groten van morgen

Nog natrillend van hun bloedeigen jeugdtrauma’s spelen de jonkies van Wolf Wolf een verrukkelijke geestige én doorleefde versie van Frank Wedekinds Voorjaarsontwaken.

Voetvolk: into the open © National

3 Into the open (Voetvolk): Pure knaldrang

Deze zevenkoppige bende ging in de concertzaal van de AB in première. Terecht. Bassist Maarten Van Cauwenberghe, drummer Frederik Heuvinck en gitarist Elko Blijweert zorgen voor muzikale ‘drugs’ die performers Wei-Wei Lee, Celine Werkhoven, Artemis Stavridi, Misha Demoustier gulzig opsnuiven.

© Jan Rymenants

4 Two. Not a solo (BOG): Topconcert met theaterglitter

Met gigantische glitterversies van een berenmuts en in een jas die evengoed twinkelt in de spots stappen jazzpianist Hendrik Lasure en theatermaker Lisa Verbelen het podium op. Dat podiumpje staat tjokvol muziektechniek. Het oogt krap. Tot Lasure zijn vingers en stem aan het werk zet. De krapte knalt open tot een gigantisch melodieuze ruimte waarin Verbelen zingt over verliefd zijn, durven jezelf zijn, durven ondeugend zijn.

Misdaad en Straf. © Raymond Mallentjer

5 Misdaad en Straf (Lazarus): De afterparty van Dostojevski’s klassieker

De speelvogels van Lazarus – zijnde Koen De Graeve, Pieter Genard, Patricia Kargbo, Günther Lesage, Femke Stallaert, Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande, Ariane van Vliet – zijn zot van Russische klassiekers én zijn krakken in het bewerken van die klassiekers tot stomend toneel. Dat ze dit keer ook jonge spelers mee op sleeptouw nemen, maakt hun versie van Misdaad en Straf een feestje met bitterzoete nasmaak.

Sartre & de Beauvoir. © Koen Broos

6 Sartre & de Beauvoir (Stefaan Van Brabandt): Een les in liefhebben

Achter de zo eenvoudige titel schuilt een ingenieus gecomponeerde dialoog vol geestige en wijze oneliners. Theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt doorploegde het oeuvre en leven van filosofen en levenspartners Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Daaruit puurde hij een glasheldere, niet van humor gespeende tekst voor Frank Focketyn en Sien Eggers.

Mystery Sonatas / For Rosa. © Anne Van Aerschot

7 Mystery Sonates /for Rosa (Rosas): Fleurige dans op weelderige muziek

Heinrich Biber schreef in 1676 zijn Rosenkranzsonaten. Een ‘oorstrelende’ maar aartsmoeilijke cijftiendelige reeks van vioolsonates. Choreograaf Anne Teresa De Keersmaeker kon violiste Amandine Beyer overtuigen om de compositie live te brengen, met haar ensemble. Terwijl de violiste, gewapend met een drietal anders gestemde violen, de strijd aanging, liet De Keersmaeker haar dansers excelleren in een reeks onwezenlijk mooie solo’s.

© Bas de Brouwer

8 Atropa (Toneelhuis): repertoirestuk met nachtcluballures

Sommige dames staan uitstekend met een handtasje van Chanel. Naomi Velissariou staat beeldig met een bijl. Ze speelt Klytaimnestra op een doorzichtig podium waaromheen het publiek zit. Als in een arena kijk je toe op de gevechten – in bloedrode kostuums – die de personages leveren. Dit alles dompelen Jimi Zoet en Joost Maaskant onder in intense techno.

9 Testerep (TG Vagevuur): Kolkend als de zee

Een, na een aarzelende start, woeste theaterstorm vol wervelend acteerwerk, machtige muziek, fantastisch gestoei met het decor, een geestig spelletje met het publiek én intieme momenten. Dit is muziektheater met een missie dat het verhaal van het verdwenen eiland Testerep als metafoor neemt voor hoe (vernietigend) de mens met de planeet omgaat.

© Nisran Azouaghe

10 Soenami (Soe Nsuki): Zeldzaam fleurige comedy, mét doornen

Soe Nsuki is een verademing in de comedywereld die de ‘frons’ niet als standaard gezichtsuitdrukking heeft. Met fleurige flair maakt ze haar messcherp statement in Soenami. Een ‘Soeperleuke’ én confronterende trip door de kleurrijke wereld van een vrouw die met veel vertrouwen door het leven danst, ondanks de haat, nijd en vernederingen die ze te verkroppen krijgt.