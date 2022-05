Belgische Stéphanie Huang door naar finale Koningin Elisabethwedstrijd

Stéphanie Huang gaat door naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. Ze is de enige Belgische kandidaat van de prestigieuze muziekwedstrijd die dit jaar voor cello wordt gehouden. De organisatoren van de Koningin Elisabethwedstrijd maakten de twaalf finalisten in de nacht van zaterdag op zondag kort na middernacht bekend.

Huang is 26 en komt uit Henegouwen. Haar zus Sylvia Huang werd in 2019 nog laureaat en publiekswinnaar in de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. Bij de twaalf finalisten zijn verder vier Koreanen (Taeguk Mun, Hayoung Choi, Woochan Jeong en Sul Yoon) en ook telkens één cellist uit China (Yibai Chen), uit Servië (Petar Pej¿i¿), uit Oekraïne (Oleksiy Shadrin), uit Estland (Marcel Johannes Kits), uit Oostenrijk (Jeremias Fliedl), uit Canada (Bryan Cheng) en uit Zwitserland (Samuel Niederhauser).

Drie van de twaalf zijn vrouwen. De finalisten gaan nu, volgens de volgorde van hun loting, naar de Muziekkapel Koningin Elisabeth om er in afzondering het grote plichtwerk van Jörg Widmann in te studeren. Daarnaast zullen ze elk een concerto naar keuze vertolken, samen met het Brussels Philharmonic onder leiding van Stéphane Denève. De finale van de Koningin Elisabethwedstrijd 2022 voor cello vindt van 30 mei tot 4 juni plaats in Bozar.

Het is nog maar de tweede keer dat de cello centraal staat in de Koningin Elisabethwedstrijd. In 2017 won de Fransman Victor Julien-Laferrière als eerste laureaat het concours voor cello.