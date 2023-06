Grafisch kunstenaar Paul Ibou (84) overleden

In Zoersel is grafisch kunstenaar Paul Ibou op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de stichting die waakt over zijn oeuvre. Ibou is onder meer bekend als ontwerper van de logo’s van verschillende bekende bedrijven en instellingen. Hij won ook de Vlaamse Ultima Cultuurprijs en was ridder in de Leopoldsorde.

Paul Ibou, ereburger in zijn thuisgemeente Zoersel, was onder meer actief als auteur, schilder, beeldhouwer en postzegelontwerper, maar is bij het grote publiek toch vooral bekend voor zijn werk als logo-ontwerper. Het voormalige logo van de provincie Antwerpen (1983-2014) met vijftien driehoekjes die samen zowel de letter ‘P’ als ‘A’ vormden, is bijvoorbeeld van zijn hand. Ibou creëerde ook het logo van de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) voor die in 2003 opging in de Universiteit Antwerpen. Daarnaast bracht hij logo’s uit voor onder meer chocolademelkproducent Cécémel, taxibedrijf Antwerp-Tax, de Belgische Tiercé, en Tele-Onthaal.

Het afscheid van Paul Ibou, pseudoniem van Paul Vermeersch, zal naar uitdrukkelijke wens van de familie in intieme kring plaatsvinden.