De volledig uit de hand gelopen wereld van de simulatorgames

Bij de release van Goat Simulator 3, de zoveelste simgame van het jaar: een greep uit het aanbod van het bizarste subgenre van de spellenwereld.

1. Goat Simulator 3

Ooit draaiden simulatorgames als Microsoft Flight Simulator en Football Manager om een realistische, alledaagse ervaring van een tot de verbeelding sprekend beroep. Vandaag zijn het de eerder specifieke simulaties die eruit springen, zoals drugs dealen (Drug Dealer Simulator), een tankstation uitbaten (Gas Station Simulator) of als passagier vliegen op een transatlantische vlucht (Airplane Mode). Zo ook de Zweedse Goat Simulator 3 die deze week verschijnt, waarin je een geit bent. In het spel – eerder een parodie op het genre – kun je rondhuppelen, mekkeren en aan dingen likken, maar de fun zit vooral in de minder realistische kant van het geitenbestaan, zoals met jetpacks rondvliegen, stunten met een tractor en een dam opblazen. Hoe meer chaos, hoe meer punten. Meteen ook de bestaansreden: voorganger Goat Simulator (er is nooit een Goat Simulator 2 uitgebracht, dat is de grap) groeide in 2015 uit tot een internetfenomeen, met dank aan een rist memes die het web overspoelden.

2. Autopsy Simulator

Voor wie de gamewereld niet van nabij volgt: zowat elke week duikt er wel een nieuwe sim op in de releaselijsten, meestal van indiemakelij en meestal gericht op een nichepubliek. Volgende maand is het aan Pope Simulator, waarin je als paus door het leven gaat en onder meer de agenda van je wereldreizen moet beheren. Deze maand verschijnt dan weer Autopsy Simulator, een medische sim met een horrortwist, waarin je lijken moet opensnijden, schedels moet verwijderen en naar verdedigingswonden moet speuren in een poging om de doodsoorzaak te achterhalen. Behalve de individuele cases, opgesteld door echte pathologen, is er ook een carrièremodus waarin je als forensisch wetenschapper aan de slag gaat in het New Orleans van 1990. Zoals gezegd: een nichepubliek.

3. PC Building Simulator 2

Exáct wat de titel belooft: in PC Building Simulator moet je pc’s bouwen voor fictieve klanten, waarbij je harde keuzes dient te maken tussen een NVMe SSD of een hard drive van 2,5 inch, de voltage van je GPU juist moet krijgen, schroefjes moet aandraaien, nóg meer schroefjes moet aandraaien en – een nieuwe feature in deel twee, dat vorige maand verscheen – een waterkoeler op je moederbord kunt installeren. Meteen een uitstekend voorbeeld van een ander subgenre binnen de uit de hand gelopen simwereld: zo banaal mogelijke activiteiten simuleren. Zie ook: Tech Support: Error Unknown (online tech support), Powerwash Simulator (vuile camionetten afspuiten), Model Builder (modelbouw) en Lawn Mowing Simulator (het gras afrijden op een zitmaaier). Sommige mensen hebben te veel tijd.

4. Farming Simulator 22

Op zich een doodnormale sim – binnen de simwereld, dan. Farming Simulator laat je doorheen de seizoenen bieten planten, koeien melken en graan dorsen. Het is vooral de populariteit die verbaast. Farming Simulator is de voorbije tien jaar tot een FIFA-achtige franchise uitgegroeid, goed voor 25 miljoen verkochte exemplaren, waarbij elk jaar een nieuwe versie verschijnt. (In de editie van dit jaar zijn ‘druiven, olijven en sorgo’ aan de beschikbare gewassen toegevoegd.) Logitech heeft een specifiek stuur van 299 dollar op de markt gebracht voor een nóg realistischere tractorervaring. En vooral: er is een competitieve boerderijscene, de Farming Simulator Competition, waarin virtuele boeren het in diverse liga’s tegen elkaar opnemen in vijftien minuten durende matchen en voor prijzengeld tot 9000 dollar.

5. The Bus

Grand Theft Auto, maar dan met een lijnbus in Berlijn, nul wapens en respect voor de verkeersregels. (Blijkbaar is er een markt voor spelers die in GTA braafjes voor het rode licht stoppen.) The Bus wil u een zo realistisch mogelijke ervaring als buschauffeur geven, iets waar de makers behoorlijk ver in gaan. Ze werken samen met de busdienst Innsbrucker Verkehrsbetriebe en met diverse bussenfabrikanten, praten dagelijks met chauffeurs over ‘welke lastige manoeuvres ze hebben moeten uitvoeren’, hebben duizenden busgeluiden opgenomen en luisteren naar de community wanneer die erop wijst dat de bekleding van de stoelen van de S416 niet accuraat is. Wordt opvallend vaak gespeeld door professionele Berlijnse buschauffeurs, vertellen de makers. Dat is een héle rare hobby om je buiten je uren mee bezig te houden.

6. Rock Simulator

Omdat het bestaat. In Rock Simulator, een parodie op parodieën als Goat Simulator, ben je een steen. Je kunt niet bewegen. Je kunt niet rond je kijken. Er valt volstrekt niets te doen, behalve naar een steen in verschillende omgevingen staren. Hoe langer je blijft kijken, hoe meer je level omhoog gaat, waarmee je nieuwe stenen kunt unlocken. Duurt volgens tests 92 uur om uit te spelen. Ook beschikbaar in VR.

7. Viscera Cleanup Detail

Veel sims willen een grap zijn, maar de beste zijn ook gewoon goede games. Zoals deze Viscera Cleanup Detail, waarin je als klusjesman een ruimtestation moet opkuisen na een alieninvasie. Lees: afgerukte lichaamsdelen naar de verbrandingsoven brengen, EHBO-kits aanvullen, kogelgaten in de muur plamuren en proberen te vermijden dat je met bloed aan je schoenen over de vloer stapt die je nét gedweild hebt. Half een knipoog naar het consequentieloze geweld in spaceshooters, half een indrukwekkend accurate scifi-poetssimulator. Het beste nieuws: er is een ook een multiplayermodus. Dan kun je met vier tegelijk kuisen.

