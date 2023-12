Belgisch computerspel ‘Baldur’s Gate 3’ zes keer bekroond op The Game Awards

Baldur‘s Gate 3, een computergame van het Gentse bedrijf Larian, is donderdagavond zes keer in de prijzen gevallen bij de uitreiking van The Game Awards in Los Angeles. Het spel werd onder meer uitgeroepen tot ‘game van het jaar’, zo is op de website van de organisatoren te zien.

In de strijd om het beste computerspel van het jaar, haalde Baldur’s Gate 3 het van Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Alan Wake 2.

Daarnaast won het ook in de categorieën ‘beste community support’, ‘beste role-playing game’ en ‘beste multiplayer’. De prestatie van de Britse acteur Neil Newbon, die in Baldur’s Gate 3 het personage Astarion neerzet, werd dan weer bekroond tot ‘beste performance’. Tot slot haalde het spel ook de publieksprijs binnen (‘players’ voice’).

Baldur’s gate 3 is een rollenspel, waarbij de spelers dus in de huid van het hoofdpersonage kruipen. Het speelt zich af in een fantasywereld, die gebaseerd is op de middeleeuwen.

Vorige maand was Baldur’s Gate 3 ook al in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Golden Joystick Awards.