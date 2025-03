Stadsbestuur Brugge snijdt in prestige-expo ‘Rebel Garden’ van Musea Brugge

Rebel Garden van Musea Brugge zou dé expo van 2024 worden, met een impact op de hele stad en een nationale campagne. Als het college van burgemeester en schepenen niet had ingegrepen.

Musea Brugge verenigt dertien Brugse museumlocaties, waaronder het Groeningemuseum, het Gruuthusemuseum en het Sint-Janshospitaal. In 2022 duidt de Vlaamse overheid de organisatie aan als Vlaamse cultureel-erfgoedinstelling om beleving, duurzaamheid en diversiteit te stimuleren en om de internationale uitstraling te vergroten. Musea Brugge heeft als erfgoedinstelling een voorbeeldfunctie voor het culturele veld. De instelling werkt op basis van een beleidsplan dat wordt goedgekeurd door de Vlaamse overheid en Stad Brugge.

In tegenstelling tot de andere erfgoedinstellingen M HKA en KMSKA wordt Musea Brugge niet geleid door een algemeen directeur maar door een directieteam. Ieder teamlid is ambtenaar, en zo is burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hun overste. Een dergelijk organigram vergroot het risico op ongeoorloofde politieke interventies.

Dat gebeurt in het voorjaar van 2024 bij Rebel Garden. De expo bevraagt met meer dan 50 kunstenaars de impact van de mens op de natuur. Er wordt ook samengewerkt met onder meer studenten van Howest en de activistische groepering Extinction Rebellion (een van de leden had zich in 2022 nog vastgekleefd aan het pronkstuk van Musea Brugge: Van Eycks Madonna met kanunnik Joris Van der Paele). Er komt meteen kritiek uit extreemrechtse hoek. In stilte annuleert Musea Brugge zowat het hele publieksprogramma met workshops, performances, ‘guerrillatuintjes’ in de stad en een ‘Oogstfeest’. Ook opmerkelijk: de afspraken met mediapartner VRT over de reclamecampagne worden afgezegd.

Tijdens een lijsttrekkersdebat in september 2024 vertelt De fauw: ‘De Musea gingen over de schreef. Geef ons een zak geld en laat ons doen, dachten ze. (…) We hebben moeten ingrijpen.’

In een reactie aan Knack Focus (volledige reactie onderaan dit artikel te lezen) schrijft het kabinet van burgemeester De fauw: ‘De medewerkers van Musea Brugge zijn inderdaad stadsmedewerkers. Zij krijgen alle vrijheid om tentoonstellingen te ontwikkelen. Elke vrijheid heeft echter grenzen. Wij kunnen en konden als stadsbestuur niet akkoord gaan met een samenwerking met Extinction Rebellion. Dat is een organisatie waarvan een van de leden zich vastkleefde aan een schilderij van Jan Van Eyck. Daar ligt dus heel helder een grens voor ons: wie moedwillig politieke actie wil voeren ten koste van werelderfgoed is in onze musea niet welkom. Ook niet in het kader van een tentoonstelling. Op dat moment hebben wij ingegrepen. Principieel en vastberaden. Je raakt niet aan werelderfgoed. Punt. (…) Met acties op de reien en in de binnenstad zou bovendien het normale toeristische verkeer gehinderd worden. (…)

‘Wij hebben ingegrepen met het schepencollege en niet de burgemeester in persoon. Dit werd met de directie van de Musea Brugge uitvoerig besproken waarbij de burgemeester Rebel Garden op vele vlakken een mooie en geslaagde tentoonstelling vond, maar om praktische en geen inhoudelijke overwegingen heeft moeten ingrijpen.’