Documenta 15: naar ’s werelds grootste kunstbeurs ga je om vrienden te maken

5 must sees

Tijdens Documenta 14, gewijd aan Griekenland, stond een ersatz-parthenon voor het Fridericianum opgesteld. Dit keer is dat een sjofel tentje dat de Aboriginal Embassy werd gedoopt, en waar Aussie Richard Bell met de nodige satire video’s toont over de strijd van Aboriginals voor hun land en cultuur. Binnen in het Fridericianum hangen kleurrijke acrylschilderijen van zwarte manifestanten allerhande, en bij de wc’s hangt een urinoir ondertekend met ‘R.Bell’, een knipoog naar Marcel Duchamps iconische pisbak die hij dan weer signeerde met ‘R.Mutt’.

De Turkse, in Berlijn wonende kunstenares Pinar Ogrenci presenteert in het Landesmuseum haar ontroerende film Asit, wat in het Koerdisch ‘ramp’ of ‘lawine’ betekent. Daarin wordt verteld over de inwoners van een afgelegen bergdorp in Anatolië, waar Ogrenci’s vader vandaan komt en waar Perzen, Turken en Armeniërs vredevol samenleefden, tot in 1915 de Armeense genocide daar een eind aan maakte. Een indringende meditatie over identiteit, landschap en diaspora, gevat in beelden van toen en nu, en met de Armeense zanger Hayrik Muradyan die de bevlekte geschiedenis van Anatolië bezingt en beweent.

In 2015 vroeg het collectief Sada – ‘echo’ in het Arabisch – aan jonge, Irakese kunstenaars om de golfoorlogen en de nasleep ervan in beeld te brengen. Voor Documenta 15 bezocht men hen opnieuw, om te polsen naar hun situatie en bevindingen vandaag. Dat leverde urgente video’s over ontheemding, veerkracht en destructie op. Bassim Al Shaker, die gemarteld werd omdat hij schetsen maakte van de Venus van Milo en nu een kapperszaak runt, vertelt zijn verhaal aan de hand van tekeningen. Ali Eyal getuigt over die keer dat hij een bomaanslag meemaakte in een Bagdads café, naar buiten rende en zag dat er stukken vlees van zijn vriend aan hem hingen. De terreur van oorlog, tijdens en na de War on Terror.

Een Christuskruis gemaakt uit olieblikken. Een geassembleerd geraamte met een roestige auto-uitlaat die als penis fungeert. Een doodskist bekleed met blinkende cd’s. Welkom in de spookachtige maar speelse wereld van Atis Rezistans, een losvast collectief uit Port-au-Prince dat de Haïtiaanse voodoocultuur koppelt aan christelijke iconografie, pop art en desnoods Pirates of the Carribean, bij voorkeur door oude spullen aan elkaar te lassen. Spiritisme met een twist, en met de katholieke Sint-Kunigundiskerk als sprekend decor.

De cartooneske mural, waarop onder meer een soldaat met varkenskop en ketting met Davidster afgebeeld werd, mag na fel protest dan verwijderd zijn; in het voormalige zwembad Hallenbad Ost vind je nog altijd meer dan voldoende tekeningen, karikaturen, strips en kartonnen poppen van de Indonesische Taring Padi-groep. Samen vormen ze een alternatieve geschiedenis van Indonesië van de jaren zestig tot nu, met steevast een militante insteek. Of het nu gaat om de strijd tegen dictator Soeharto, tegen corruptie en geweld of tegen uitbuiting van boeren en arbeiders. ‘Zolang je in ons land nog gewoon doodgeschoten kunt worden, kun je kunst niet als plezier zien’, aldus een van de leden. Al valt dat niet af te leiden uit hun kleurrijke, nu eens fijnzinnige, dan weer heerlijk groteske agitprop.