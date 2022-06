Bozar-CEO Sophie Lauwers overleden na slepende ziekte

Sophie Lauwers (1966-2022), de CEO van Bozar, is op zondag 29 mei thuis in intieme kring overleden. Lauwers was al jaren ziek, maar haar gezondheid was onverwacht en op korte termijn achteruitgegaan. Ze stond nog maar sinds november 2021 aan het hoofd van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. De familie heeft op woensdag 8 juni tijdens een begrafenisplechtigheid afscheid van haar genomen.

‘Bozar verliest met haar een ervaren leider en inspirerende collega. Tot het laatst is ze voor ons huis blijven werken. We zullen Sophie herinneren als een fijnzinnige persoonlijkheid die met passie en veel humor in het leven stond’, meldt Leen Daems, woordvoerster van Bozar.

Sophie Lauwers heeft zich 20 jaar met hart en ziel voor het kunstenhuis ingezet, eerst als tentoonstellingscoördinator, vanaf 2011 als hoofd van de afdeling tentoonstellingen en de laatste maanden als directrice-generaal. Binnen Bozar werd Lauwers, ook in haar rol van CEO, gezien als een echte ’team player’. ‘Verbinding, generositeit en de verbeeldingskracht van kunstenaars stelde ze in haar visie voorop’, aldus Daems.

Een groot deel van haar leven wijdde Lauwers aan de kunstwereld en aan Bozar. Van in het begin zocht Lauwers dwarsverbanden op tussen klassieke kunst en hedendaagse kunst, maar ook tussen de beeldende kunsten en andere disciplines.

In haar rol van directrice tentoonstellingen ging ze aan de slag met drie grote stromingen: de grote klassieke kunst, de hoofdrolspelers van de moderne kunst na de twee wereldoorlogen en de hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Ze wisselde grote namen als Michaël Borremans, Keith Haring en David Hockney af met minder evidente vrouwelijke kunstenaars zoals Jacqueline Mesmaeker.

De familie van Lauwers heeft gisteren/woensdag tijdens een intieme ceremonie afscheid van haar genomen. Het was haar uitdrukkelijke wens om pas nadien haar overlijden bekend te maken.

In Bozar ligt van 10 tot 28 juni een publiek rouwregister geopend waarin iedereen een afscheidswoord kan neerschrijven. Wie een persoonlijk bericht wenst over te maken aan de familie kan iets verzenden naar het rouwadres: Bozar/Sophie Lauwers, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.