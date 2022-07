Britse theaterlegende Peter Brook is overleden

De Britse theaterregisseur Peter Brook is zaterdag overleden. Hij wordt beschouwd als de beste toneelregisseur van de 20ste eeuw. Brook werd 97 jaar. Dat meldt de Franse krant Le Monde en zijn entourage bevestigt het nieuws zondag.

Brook werd geboren in Groot-Brittannië. Zijn carrière speelde zich vooral in Groot-Brittannië en Frankrijk af. Aanvankelijk kende hij successen in zijn geboorteland, onder meer met talrijke stukken van Shakespeare. Aan het eind van de jaren 60 vestigde hij zich in Frankrijk en kwam hij aan het hoofd te staan van het Parijse theater Les Bouffes du Nord.

In Frankrijk bedacht hij monumentale stukken met acteurs uit verschillende culturen. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘The Mahabharata’, een negen uur durend epos uit de hindoeïstische mythologie. In 2010 verliet hij na 35 jaar Les Bouffes du Nord. Brook wordt door kenners een theaterlegende genoemd en beschouwd als de beste toneelregisseur van de 20ste eeuw.