Wijlen Hilary Mantel serveert huis-tuin-enkeukenhorror van het betere soort in ‘Voorbij het Zwart’

Een waarzegster worstelt met een balorig spook. Horror en humor gaan hand in hand in Voorbij het zwart van de helaas overleden Hilary Mantel.

In tijden van duisternis kan iedereen weleens een gids gebruiken, iemand die de toekomst verlicht, of oude mysteries verheldert. Medium Alison Hart kan al uw vragen beantwoorden. Samen met haar assistente Colette tourt ze langs de slaapstadjes rond Londen, waar ze op aftandse bühnes contact legt met het schimmenrijk. Een vrouw wil weten of haar ongeboren kind toch in het hiernamaals terecht is gekomen. Een oudere man droomt van een late liefde – wat denkt Alison, wacht er nog een dame op hem?

Na een seance kun je in de lobby ook terecht voor een persoonlijk consult. Daar heeft Colette een tafel klaargezet en de kristallen bol opgeblonken. Betalen doe je liefst cash – Colette voert al een epische strijd met de belastingdienst: geen enkele ambtenaar weet in welke beroepscategorie waarzeggerij valt.

Charlatans eerste klas? Je zou het denken, tot je Morris leert kennen, Alisons spectrale gids, die haar boodschappen van geesten doorseint. Morris is geen standaardfantoom, geen lieflijke Casper, maar eerder een vuilbekkende poltergeist die plezier schept in het pesten van de levenden. Overal waar Alison komt, laat Morris een spoor van platte banden en gestruikelde bejaarden achter. Soms zijn spoken ook gewoon klootzakken.

Alison en Colette wonen bij elkaar in, niet zoals iedereen denkt omdat ze minnaars zijn. Twee ouder wordende vrijsters die elkaar zusterlijk helpen, meer moet je er niet achter zoeken. Allebei hebben ze trouwens de mannen afgezworen. Alison werd in haar jeugd misbruikt, onder het goedkeurende oog van haar moeder, en Colette is pas gescheiden van haar boertige man. Ze zijn tot elkaar veroordeeld, en naarmate de jaren vorderen, raken ze met elkaar vergroeid. De enige bedreiging van die eenheid is Morris, die almaar jaloerser wordt op hun huiselijke geluk, en al een tijdje rondhangt met een ruig stel kwelgeesten die onderdak zoeken – waarom niet gaan spoken in die mooie nieuwbouwwoning van Alison en Colette?

Centrale zin De meeste mensen willen niks over de toekomst weten.

Hilary Mantel, die vorig jaar aan een beroerte overleed, werd vooral bekend dankzij haar bekroonde historische romans Wolf Hall en Het boek Henry. In Voorbij het zwart, een aangenaam buitenbeentje in haar oeuvre, serveert ze huis-tuin-en-keukenhorror van het betere soort. Met bijtende humor beschrijft ze het kleinstedelijke Engeland en de burgerlijke relatie tussen twee gebroken vrouwen. Met haar literaire meesterschap houdt ze de banaliteit van het alledaagse samenleven boeiend. Net op tijd geeft ze haar plot nog een macabere twist zodat je verbluft achterblijft. Deze wending had je moeten zien aankomen, denk je bij jezelf, waarmee Mantel nogmaals haar punt bewijst: de toekomst én het verleden zijn altijd in nevelen gehuld.