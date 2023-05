Schrijver Tom Lanoye is nu officieel ‘ridder’ of ‘Chevalier des Arts et des Lettres’

Tijdens een kleine ceremonie op de Franse ambassade in hartje Brussel heeft schrijver Tom Lanoye de onderscheiding van ‘Chevalier des Arts et des Lettres’ gekregen, of ridder in de orde van de kunsten in de letteren. Lanoye ziet een grote kruisbestuiving tussen de Franse en Vlaamse cultuur. Hij ziet zichzelf als onderdeel van de ‘vague flamande’, die vanuit het toneel en later de literatuur de hele francofonie heeft bereikt.

Het was een kleine ceremonie, en petit comité, met een twintigtal gasten uitgenodigd door Tom Lanoye zelf. Onder hen vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez. Zij zijn allebei vrienden en bewonderaars van Lanoye.

De Franse ambassadeur in België, François Sénémaud, loofde Lanoye: ‘U heeft een ruim publiek gevonden in Frankrijk. U heeft er vele lezers, vrienden en bewonderaars die echt van u houden.’ De ambassadeur verwees naar het succes van Lanoye op het theaterfestival van Avignon met Mefisto for ever, Atropa en Bloed en rozen en naar de succesvolle vertaling van Sprakeloos: La Langue de ma Mère. ‘U heeft een uniek talent om bruggen te bouwen tussen de Franse en de Vlaamse cultuur’, zo sprak ambassadeur Sénémaud, alvorens Lanoye de medaille op te spelden van ridder in de orde van kunsten en letteren.

Een naar eigen zeggen ‘ongelooflijk trotse’ Tom Lanoye nam daarop het woord en bedankte allereerst zijn vertaler Alain Van Crugten, ook aanwezig: ‘Als ik ridder ben, dan is Alain de maarschalk’. En Lanoye las voor uit Sang et Roses en La Langue de ma Mère, de vertalingen van Bloed en Rozen en Sprakeloos.

‘Die culturele kruisbestuiving tussen Frankrijk en Vlaanderen is er altijd geweest en het is geweldig dat die er vandaag nog steeds is en wat mij betreft alleen maar groter mag worden’, aldus de gelauwerde auteur.