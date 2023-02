Philippe Margotin & Jean-Michel Guesdon richten hun encyclopedische oog op The Boss in ‘Bruce Springsteen Compleet’

Bruce Springsteen compleet is een stoomcursus voor de leek, en een Boss-bijbel voor de fan.

Born in the USA, bandana, Streets of Philadelphia, soul patch. Mocht Erik Van Looy me vragen wat ik van Bruce Springsteen weet, zou ik niet verder raken dan die vier lemma’s. Onder milde druk zou ik nog The River kunnen neuriën maar daar houdt mijn kennis van The Boss op. Zijn oeuvre behoort tot het collectieve geheugen, en dat kan wel eens een nadeel zijn: je dénkt dat je zijn werk kent, tot je beschaamd moet vaststellen dat je geen enkel album van deze rocklegende in huis hebt.

De baksteen Bruce Springsteen compleet blijkt een goede gids voor een inhaalbeweging. Muziekkenners Philippe Margotin en Jean-Michel Guesdon, die hun encyclopedische oog eerder al op Pink Floyd en Jimi Hendrix richtten, vertellen in bijna 700 pagina’s het verhaal van Springsteen, album per album, song per song, en voor de echte diehards zelfs riff per riff.

Het duo verspilt weinig tijd aan biografische intro’s. En slechts wanneer een specifieke plaat daarom vraagt, weiden ze uit over Springsteens privéleven – wie hoopt op smeuïge details over affaires en ruziënde bandleden, is eraan voor de moeite. Neen, enkel de muziek is van tel, de rest lees je maar in de roddelbladen.

Centrale zin: ‘Annie Leibovitz maakte de controversiële foto voor de hoes van Born in the USA.

Voor de leek is die droge aanpak even wennen, maar al snel raak je begeesterd door de aanstekelijke analyses van klassiekers als Born to Run en Nebraska. Tussen de albumbesprekingen door worden ook alle leden van de E Street Band voorgesteld. Opnieuw tot mijn schaamte besefte ik dat ik gitarist Steven Van Zandt vooral als acteur uit The Sopranos kende. En wist ik veel dat Tom Morello, gitaarwonder bij Rage against the Machine, zo’n impact had op het latere werk van Springsteen.

Maar elk hoofdstuk bevat ook voldoende weetjes om zelfs de moeilijkste quizvragen op te lossen. Zo leert u dat autofabrikant Chrysler ooit 12 miljoen dollar bood om Born in the USA te mogen gebruiken in hun reclame (Springsteen weigerde) en Danny Federici een verkeerde orgelnoot speelt in de intro van I Wanna Marry You. Dergelijke detailzucht toont aan hoe grondig Margotin en Guesdon hun huiswerk gemaakt hebben.

Deze rijkelijk geïllustreerde Boss-bijbel is een ideaal bladerboek voor al wie aftelt naar 18 juni, wanneer Bruce Springsteen op TW Classic ten dans speelt. Dat concert is hopeloos uitverkocht, maar wie ondergetekende bekeerling alsnog aan een kaartje wil helpen, mag gerust mailen naar de redactie.