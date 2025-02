In de horrorhype ‘Vreemde Tekeningen’ groeit je paranoia bij elke schets

Een nieuwe literaire sensatie, overgewaaid uit Japen. De mysterieuze auteur Uketsu laat je meespeuren naar de ware toedracht achter onschuldige schetsen.

Het is een ogenschijnlijk onschuldige kindertekening: je ziet een huis, een kind in een bloemenjurk, een boom en een vogel. Klassieke koelkastdecoratie, getekend door Meisje A. Schattig, zou je denken, maar de docente psychologie Tomiko Hagio heeft haar bedenkingen. Zo heeft het huis geen deur, en de meisjesglimlach is smoezelig, alsof ze eerst boos keek. En lijkt die boom niet veeleer op een doornstruik, of zelfs een klauw? Dokter Hagio onthult de grimmige geschiedenis van Meisje A: als elfjarige vermoordde ze haar moeder – het kind werd mishandeld en besliste op een dag dat het welletjes geweest was.

Het meisje in de tuin is de eerste van negen schijnbaar kinderlijke tekeningen die, bij nader inzien, gruwelijke geheimen bevatten. Een berglandschap, een flatgebouw met een vlek, een vrouw met wapperende haren… telkens klopt er iets niet, telkens schuilt er horror achter de eenvoud. En de lezer mag Sherlock Holmes spelen.

Centrale zin: Voor je het weet, zit je met een loep naar kleuterdroedels te staren.

Vreemde tekeningen zit vernuftig in elkaar. Elke schets levert een nieuw mysterie op, maar de tekeningen en bijbehorende verhalen vormen gezamenlijk ook één grote puzzel. Zo zal het wraaklustige Meisje A opnieuw opduiken in het hoofdstuk over een brutale bergmoord. Niets is wat het lijkt in dit speurboek, dat in Japan uitgroeide tot een fenomenale bestseller. De auteur zelf is trouwens ook een raadselachtige figuur: Uketsu is een anonieme YouTuber die in zijn filmpjes altijd gemaskerd verschijnt, wat de hype natuurlijk ten goede komt.

Vreemde tekeningen is geen grootse literatuur, daarvoor is de taal te stroef, maar de moordverhalen zijn uitermate verslavend. Uketsu zet je als een volleerd thrillerauteur constant op het verkeerde been en bij elke cryptische tekening groeit de paranoia. Voor je het weet, zit je met een loep naar kleuterdroedels te staren – hoezo staat dat paaltje scheef? – maar Uketsu blijft je altijd net dat ene irritante stapje voor. Dat belooft voor het vervolg Vreemde huizen, dat nog dit jaar verschijnt.