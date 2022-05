Dupuis schort voorpublicatie van nieuwe gags Guust Flater op

De voorpublicatie van nieuwe gags van stripfiguur Guust Flater blijft on hold staan, in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over de grond van de zaak. Dat heeft uitgeverij Dupuis maandag meegedeeld tijdens een zitting in kort geding voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Uitgeverij Dupuis had in maart aangekondigd dat de stripfiguur Guust Flater na dertig jaar een comeback maakt. De bedoeling is dat er op 19 oktober een nieuw album verschijnt met de titel Flater Slaat Weer Toe. De nieuwe belevenissen van het flaterende kantoorhulpje worden getekend door de Canadees Marc Delafontaine, beter bekend als Delaf.

Maar Isabelle Franquin, de dochter van de Guust Flaters geestelijke vader André Franquin (1924-1997), was daarop naar de rechtbank gestapt om de ‘dringende en voorlopige opschorting’ te eisen van elke vorm van ‘voorpublicatie, reclame of verspreiding van de nieuwe gags’. Ze wijst erop dat haar vader de wens had geuit dat er geen nieuwe Guust-albums van een andere tekenaar meer verschijnen.

Op 6 april was al een eerste flater in voorpublicatie verschenen in het Franstalige stripblad Spirou. Het blad beloofde toen dat er wekelijks een nieuwe grap zou verschijnen. Maar door het verzet van Isabelle Franquin werd de verdere voorpublicatie dus onderbroken.

‘Dupuis heeft spontaan beslist de lancering van het nieuwe album op te schorten om een sereen en objectief debat mogelijk te maken, in afwachting van de gerechtelijke uitspraak over de grond van de zaak’, zo meldt de uitgeverij maandag. ‘De komende weken zullen ons in staat stellen het gelijk van de Dupuis aan te tonen en een oplossing te vinden die het mogelijk maakt het werk van Franquin voort te laten leven.’

Een gerechtelijke uitspraak ten gronde wordt in september verwacht.