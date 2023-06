‘De gast’ van Emma Cline leest soms als het literaire equivalent van Succession

Wat als je sugardaddy je dumpt? Emma Cline toont de zelfkant van een schijnwereld waarin alles te koop is.

Je mag het geen prostitutie noemen. Toch niet luidop. Maar het leven in de grote stad is voor een jonge vrouw bespottelijk duur, zeker als je geen goedbetaalde job hebt. Alex staat al twee maanden achter met de huur, tot ergernis van haar flatgenoten, en de laatste tijd daalt het aantal klanten in haar portfolio. Misschien moet ze ook afleren om haar weldoeners te bestelen. Een beetje diefstal, daar kunnen de heren mee leven, maar krenk hun trots niet door hun creditcards te plunderen.

Gelukkig is er nog Simon, een rijkaard die ze in de stad heeft leren kennen en die haar heeft uitgenodigd in zijn zomerhuis op Long Island. Een zorgeloze augustus, daar was Alex wel aan toe. Een beetje lanterfanten aan het zwembad, een wandeling met de hond, jurken passen en handtassen kopen… Effe lekker niks. Simon spendeert zijn werkdagen in zijn kantoor, Alex zwelgt in de zomer.

’s Avonds worden wel enige hand-en-spandiensten verwacht, maar Alex vindt seks leuk, zeker als daar een Visa-kaart aan verbonden is. Staat ook op de takenlijst: ‘armsnoep’ spelen tijdens feestjes bij de buren. Gracieus nietszeggend zijn en charmant doen tegen de echte echtgenotes, daar is Alex goed in.

Tot alles letterlijk in het water valt. Een paar dagen voor Labor Day begaat Alex tijdens een buurtfeestje een faux pas en Simon verbant haar: een enkeltje richting de stad is haar straf. Maar Alex laat de trein passeren. Ze is ervan overtuigd dat Simon oprecht verliefd op haar is en dat hij gewoon wat moet afkoelen. Op Labor Day geeft hij een barbecue en dan zal ze haar grote rentree maken.

Tot dan moet ze zien te overleven op Long Island. Niet vanzelfsprekend wanneer je geen onderdak hebt en er slechts 400 dollar op je rekening staat. Maar Alex is een overlever en benut haar fysieke talenten om rijkeluiszoontjes, opzichters en nanny’s om haar vinger te winden. Alleen is er nog Dom, haar ex, bij wie ze schulden heeft. Dom is erachter gekomen dat ze op Long Island ronddoolt en heeft zijn prooi geroken.

‘Ex’ zou een beleefd woord voor ‘pooier’ kunnen zijn, maar dat laat de Amerikaanse auteur Emma Cline in het midden. Veel blijft verzwegen in deze subtiele vertelling. In haar doorbraakroman De meisjes, over vrouwen die in een moorddadige sekte verzeild raken, onderzocht ze al de verziekte machtsverhoudingen tussen man en vrouw. In De gast zit dat spanningsveld tussen de regels. Cline kiest nooit een kant. Het is aan de lezer om te beslissen wie wie nu misbruikt.

Tegelijk schetst Cline een grimmig beeld van de New Yorkse elite. De holle statusdrift, de vermarkting van het lichaam, de schone schijn die elke oprechte emotie verplettert: De gast leest soms als het literaire equivalent van Succession. Een indringend boek dat aan je ziel knaagt.