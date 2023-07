De balans: dit zijn de beste 10 non-fictieboeken van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: non-fictieboeken.

Ontdek al het beste van 2023 tot nu toe in ons dossier.

10) Johan De Vriendt – Heimweeën

Aan de hand van zijn eigen ervaringen, onder meer met polderdorp Doel, mijmert Johan De Vriendt over een essentieel deel van wat ons tot mensen maakt, ver van Bokrijk.

9) Simone Weil & Alicja Gescinska – Politiek zonder partijen

Tachtig jaar geleden had filosofe Simone Weil al haar bedenkingen bij de particratie, Alicja Gescinska blikt vanuit het nu terug op die Aantekeningen.

8) Rudi Meulemans – De man met de panamahoed

De man uit de titel is Harry Graaf Kessler, volgens W.H. Auden de grootste kosmopoliet ooit. Rudi Meulemans verdiepte zich in leven en dagboek (meer dan 10.000 bladzijden) van de graaf.

7) Maarten Doorman – Een jager in het woud

Zijn de Duitsers een beetje barbaars? Zijn de Fransen een tikje schijnheilig? Cultuurfilosoof Maarten Doorman kijkt naar het beeld dat hart en hoofd van Europa – toch volgens Victor Hugo – van elkaar hadden en hebben.

6) Maxim Februari – Doe zelf normaal

De klimaatcrisis en de belofte dat AI alles zal oplossen, brengt onze grondrechten in gevaar volgens rechtsfilosoof Maxim Februari.

5) Frits van Oostrom – De Reynaert – Leven met een middeleeuws meesterwerk

Mediëvist Van Oostrom blikt terug op misschien wel de eerste moderne held uit de Nederlandse letteren. ‘Maar dan moet je er wel bij vermelden dat hij ook een sadist, een narcist en misschien ook wel een psychopaat is.’

4) Lars Chittka – Het bewustzijn van de bij

Bijen herinneren zich het verleden, anticiperen op de toekomst en hebben emoties. Maar hebben ze ook een bewustzijn?

3) Marc David Baer – De Ottomanen – Khans, keizers en kaliefen

Nee, de Ottomanen waren geen exotische bruten uit het Oosten, maar Europeanen die religieuze tolerantie hoog in het vaandel voerden.

2) Antonia Pozzi (met Paolo Cognetti) – Antonia – Brieven, foto’s en gedichten van Antonia Pozzi

Vandaag wordt ze gezien als een van de origineelste dichters die Italië ooit heeft voortgebracht. Paolo Cognetti (De acht bergen) verdiepte zich in het al te korte leven en het werk van een vrouw die net als hem iets met de bergen had.

1) Robert D. Kaplan – De geopolitieke tragedie

Kaplan, voormalig adviseur in de regering-George W. Bush, hield een lange depressie over aan het resultaat van de Amerikaanse inval in Irak. Hij zocht soelaas bij de grote klassieke tragedies.