De balans: dit zijn de beste 10 fictieboeken van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: romans.

10) Michel Houellebecq – Vernietigen

Met zo’n titel zou je het niet meteen verwachten maar in de jongste roman van de Franse schandaalauteur gloort er zelfs een sprankeltje hoop.

9) Max Porter – Shy

Het Britse wonderkind van Verdriet is het ding met veren bewijst opnieuw zijn talent, op het ritme van drum-’n-bass.

8) Karen Jennings – Een eiland

Op een haast onbewoond eiland spoelt een lijk aan. Of toch bijna. Wat volgt, is een paranoïde krijgsdans van twee bannelingen, met u als jurylid.

7) Mieko Kawakami – Hemel

Een roman over pestkoppen, onzekerheid en ontluikende seksualiteit die niet vervalt in zwart-witdenken. Murakami is grote fan.

6) Vincenzo Latronico – De perfecties

Anna en Tom leiden het perfecte leven. Toch als je hun socials mag geloven. Een vermakelijke, soms pijnlijke spiegel, en de ideale roman om mee te pronken op Instagram.

5) Ian McEwan – Lessen

Alissa laat haar man Roland achter met hun baby. Ian McEwan vraagt zich af wie van beiden de beste keuze gemaakt heeft.

4) Solvej Balle – Over de berekening van ruimte I

Groundhog Day, zij het zonder bosmarmotten. En dit is nog maar het eerste van zeven boeken.

3) Emma Cline – De gast

En plots ben je niet meer welkom in dat zomerhuis op Long Island. De zelfkant van een schijnwereld waarin alles te koop is.

2) Victor Jestin – Hitte

Zon, zee, seks en een tiener die toekijkt hoe zijn vriend zich aan schommelkoorden wurgt en hem vervolgens begraaft. De jonge Franse Victor Jestin, nog niet eens dertig, imponeert meteen met dit debuut.

1) Ia Genberg – De details

Van oude vrienden en de dingen die voorbijgaan. Met een proustiaanse inspanning reanimeert Ia Genberg het verleden.