Auteur Jeroen Brouwers overleden

De Nederlandse auteur Jeroen Brouwers is op 82-jarige leeftijd overleden. Zo melden verschillende Nederlandse media.

Brouwers stond bekend als krachtpatser binnen de Nederlandse letteren. Doorheen zijn lange carrière – zijn debuutroman Joris Ockeloen en het Wachten verscheen in 1967 – ontving hij onder meer de Gouden Uil, de Multatuliprijs en de ECI Literatuurprijs. vorig jaar ontving hij nog de Libris Literatuurprijs voor Client E. Busken.

Andere bekende romans van zijn hand zijn Bittere Bloemen, Geheime Kamers, Het Hout en Bezonken Rood. Die laatste titel is een autobiografische roman, waarin Brouwers vertelt over zijn kleutertijd in een Japans interneringskamp. Brouwers werd namelijk in 1940 geboren in Batavia te Indonesië, tegenwoordig gekend als Jakarta. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de streek bezet door Japan. In 1948 verhuisde hij naar Nederland, waar hij zijn geprezen oeuvre bijeenschreef.

Brouwers is overleden na een kort ziektebed.