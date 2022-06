Antwerpse opvolger van Boekenbeurs gooit de handdoek in de ring

‘LEES! Het Boekenfestival’ zal na de eerste kleinschalige editie van 2021 geen vervolg krijgen dit jaar. De geestelijke opvolger van de Boekenbeurs in Antwerp Expo gooit de handdoek in de ring, volgens beursorganisator Easyfairs omdat de verdeeldheid binnen de sector te groot is.

‘LEES! Het Boekenfestival’ wilde net als concurrent Boektopia (in Kortrijk) de traditie voortzetten van de Antwerpse Boekenbeurs, die in volle coronacrisis failliet ging. De eerste editie lokte vorig najaar 24.000 bezoekers, maar voor dit jaar werd weer (veel) hoger gemikt. De geplande tweede editie komt er echter niet.

‘Hierdoor kan de meer dan 80 jarige traditie van de Boekenbeurs in Antwerpen niet worden verdergezet’, stelt Easyfairs. ‘Dit ondanks de volle steun van de belangrijke stakeholders, zoals de Vlaamse overheid, Literatuur Vlaanderen, Stad Antwerpen, sectororganisatie Boekhandels Vlaanderen, Vlaamse Auteurs Vereniging en alle andere leden verenigd in het BoekenOverleg.’

Easyfairs stelt nog dat de verdeeldheid binnen het Vlaamse boekenvak het onmogelijk maakt om een voldoende groot, kwalitatief en gevarieerd boekenaanbod samen te brengen voor de editie van 2022 in Antwerp Expo. ‘We hopen dat de boekensector in Vlaanderen zich opnieuw kan verenigen rond een toekomstgericht, verbindend en breed gedragen boekenfestival op maat van de (nieuwe) auteur en de (nieuwe) lezer’, klinkt het nog in de mededeling. ‘Easyfairs als organisator en Antwerp Expo als host blijven uitdrukkelijk bereid om eventuele nieuwe initiatieven rond de promotie van het boek én de leesbevordering in het algemeen te verwelkomen.’