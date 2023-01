23 voor 23: een vooruitblik op het nieuwe popculturele jaar

Een vooruitblik op de televisie, film, muziek en games waar we het komende jaar naar uitkijken. Blinde angst voor Resident Evil VR, de middelvinger van Lana Del Rey en Ryan Gosling in neonkleuren: 2023 wordt plezant.

01 Een nieuwe plaat van dEUS

Na meer dan tien jaar.

Het is van 2012 geleden, het jaar dat ons Gangnam Style en The Dark Knight Rises schonk, maar volgende maand brengt dEUS eindelijk een nieuw album uit, getiteld How to Replace It. Verder valt er nog weinig over te melden, behalve dat de plaat 55 minuten duurt, 12 nummers telt en dat we op Instagram Sylvie Kreusch en Tom Barman in de studio gespot hebben. (17 februari)

© National

02 Het vierde seizoen van Succession

‘Souls are boring. Boo souls.’

De fantastische finale van seizoen 3 liet de kijker achter met vragen als ‘Was Tom de verrader?’, ‘Krijgt Logan een kind?’, ‘Trekken Shiv, Kendall en Roman aan hetzelfde zeel?’ en ‘Gaat het bestaan van Connor er eigenlijk ooit toe doen?’ Seizoen 4 belooft, aldus de synopsis, ‘meer existentiële angst en familiale ruzie nu Waystar Royco bijna verkocht wordt’. Meer Succession dus. Ons hoort u niet klagen. (Verschijnt ‘deze lente’ via HBO/Streamz)

© National

03 Een beer op cocaïne

Cocaine Bear!

Onze favoriete trailer van 2022. Voor wie de woorden ‘cocaine’ en ‘bear’ niet volstaan: Cocaine Bear is een donkere komedie van Elizabeth Banks over een zwarte beer die een zak cocaïne eet en mensen aanvalt, gebaseerd op, met heel veel goede wil, waargebeurde feiten uit 1985. Voorts willen we nog meegeven dat de film in Frankrijk Crazy Bear zal heten, in de hoop dat we niet de enigen zijn die dat grappig vinden. (22 februari)

© National

04 Het smelt: de film

Veerle Baetens verfilmt Lize Spit.

De remonte van de Vlaamse film zet zich dit jaar door met Het smelt, Veerle Baetens’ verfilming van Lize Spits bestseller met Charlotte De Bruyne in de hoofdrol. De wereldpremière van When It Melts – de Engelse titel – is voorzien voor het Sundance Film Festival eind deze maand. De Belgische release staat gepland voor het najaar. Nog meer fijne vooruitzichten: ook de nieuwe Fien Troch en Tim Mielants verfilming van Wil zouden ergens dit jaar verschijnen. (Najaar 2023)

© National

05 De reünie van Milk Inc.

Nog lang niet uitgemolken.

Een voorzichtige voorspelling. Regi noemde zijn nieuwe Sportpaleis-shows The Return. Linda Mertens werd het voorbije jaar gespot op podia in Engeland en Spanje. En ze hebben de muzikale tijdgeest mee. Het duo houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar, maar wij maken ons alvast klaar voor de Milk-re-Inc-arnatie. (Tbc)

© National

06 De beste film van vorig jaar

Aftersun.

‘De beste film van 2022’, volgens Sight and Sound. ‘Film van het jaar’, aldus The Guardian. ‘De ontdekking van het jaar’, voor de Volkskrant. Doorloop de internationale eindejaarslijstjes 2022 en Aftersun blijft maar opduiken. Met enige vertraging bereikt het Britse coming-of-agedrama, over een elfjarig meisje dat samen met haar vader naar een Turks resort op vakantie gaat, nu ook onze bioscopen. Belooft een blij weerzien te worden met Paul Mescal, onze nieuwe favoriete acteur sinds Normal People, die hier de vader speelt. (1 februari)

07 © National

07 Een wraakplaat van Lana Del Rey

‘It’s. Personal.’

Exact één billboard liet Lana Del Rey plaatsen ter promotie van haar nieuwe album: in Tulsa, Oklahoma, niet toevallig de stad van haar ex-lief, de voormalige politieagent Sean Larkin. ‘It’s. Personal’, voegde ze eraan toe op Instagram. En in interviews: ‘I’m angry.’ Het een en ander lijkt er dus op te wijzen dat Did You Know There’s a Tunnel under Ocean Blvd, haar negende album, wel eens een wraakplaat zou kunnen worden. Doen ook mee: producer Jack Antonoff, Father John Misty en Tommy Genesis. (10 maart)

© National

08 Muziek van Rihanna

Dit jaar echt. Toch?

Rihanna heeft ondertussen al zo vaak naar haar nieuwe album gehint dat het een grap is geworden, maar zeven jaar na Anti lijkt het dan toch zo ver. Eind vorig jaar bracht ze een (ietwat brave) single uit voor de soundtrack van Black Panther 2, volgende maand verzorgt ze de Halftime Show van de Super Bowl en de geruchten over een wereldwijde tour worden ondertussen steeds hardnekkiger. 2023 wordt het jaar waarin Rihanna écht terugkeert naar de muziek. Toch? De Super Bowl vindt in elk geval op 12 februari plaats

© National

09 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Aka Breath of the Wild 2.

Verkozen tot Most Anticipated Game op de recentste Golden Joystick én de Game Awards, wat geen verrassing te noemen was. Tears of the Kingdom is de opvolger van Breath of the Wild uit 2017, het spel dat Link in een open wereld dropte, de speler alles zelf liet uitzoeken en een nieuwe standaard voor het genre zette. Meteen ook de grote vraag die Tears of the Kingdom moet beantwoorden: hoe volg je een van de beste games aller tijden op? (12 mei op Nintendo Switch)

© National

10 De nieuwe Christopher Nolan

Met meer sterren dan Interstellar.

Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Casey Affleck: voor Oppenheimer, zijn biopic over ‘de vader van de atoombom’, heeft regisseur Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception) de indrukwekkendste cast van 2023 verzameld. (En uiteraard heeft hij de nucleaire testen uit de film niet met digitale effecten, maar met echte explosieven gecreëerd. Christopher Nolan is een maniak.) (19 juli)

© National

11 Ryan Gosling als Ken (van Barbie)

Life in plastic, it’s fantastic.

Nét toen we het gehad hadden met de trend van indieregisseurs die zich aan hypercommerciële films wagen, stootten we op de eerste beelden van Barbie, geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird) en met Margot Robbie en Ryan Gosling in de hoofdrollen. Als dít je promofoto’s zijn, valt er niets anders meer te zeggen dan: bravo, hier is al ons geld. (19 juli)

© National

12 The Idol

Idool meets Euphoria.

Een trailer vol seks, wilde feestjes en Donna Summer. Lily-Rose Depp die als popster in spe wordt meegesleurd in een sekte (met The Weeknd als zelfhulpgoeroe). Troye Sivan, Hari Nef en Jennie Ruby Jane van Blackpink in de cast. Vermoedens dat Britney Spears er voor iets tussen zit. Er zijn veel redenen om enthousiast te zijn over The Idol, de HBO-reeks van The Weeknd en Euphoria-bedenker Sam Levinson. (Ergens in 2023)

© National

13 Het nieuwe album van 100 gecs

Ook dit jaar zult u zich oud voelen.

Hyperpops meest verwarrende duo heeft met 10000 Gecs een opvolger voor hun debuut-ep 100 Gecs en hun eerste album 1000 Gecs klaar liggen. Afgaand op de singles MeMeMe en Doritos & Fritos klinkt die even hyperkinetisch en van de pot gerukt. Nu al een van de meest geanticipeerde platen van het jaar, of toch onder de postironische internetkids. (17 maart)

© National

14 De tweede generatie PlayStation VR

Nu met nóg realistischere angst.

Het goede nieuws: in februari verschijnt de PSVR2, de tweede generatie VR-technologie op de PlayStation 5, met betere controllers, een hogere framerate, eyetracking en betere 3D-audio voor een immersievere ervaring. Het slechte nieuws: die dag is ook de VR Mode van Resident Evil: Village beschikbaar. We hebben nog anderhalve maand om moed te verzamelen. (22 februari)

© National

15 Tár

Oscar voor Cate Blanchett?

Na jubelende recensies ook bij ons in de bioscoop: Tár, een psychologisch drama van Todd Field over een gerenommeerde dirigente-componiste met een hang naar macht en machtsmisbruik. Over de vraag of Tár een film over dan wel een aanklacht tegen cancel culture is, raken de critici het niet eens. Zijn ze wel uit: Cate Blanchett verdient een Oscar voor haar vertolking van de fictieve Lydia Tár. (25 januari)

© National

16 The Last of Us

Reeks van het jaar?

Een negendelige HBO-reeks, gebaseerd op The Last of Us, misschien wel de beste game van het voorbije decennium, over een smokkelaar die een tienermeisje doorheen een postapocalyptisch Amerika moet escorteren. Craig Mazin, de man achter Chernobyl, leidt het geheel in goede banen, Pedro Pascal (The Mandalorian) en Bella Ramsey (Game of Thrones) spelen de hoofdrollen. Wij zijn onprofessioneel enthousiast. (16 januari via HBO/Streamz)

© National

17 De (vermoedelijk) duurste Vlaamse reeks ooit

Welkom in Arcadia.

Doorgaans zijn wij op onze hoede voor internationale coproducties, maar het Vlaams-Nederlandse Arcadia heeft onze nieuwsgierigheid weten te prikkelen. ‘Near-fiction’ van de makers van Black-out over een nabije toekomst waarin Vlamingen en Nederlanders op één plek moeten samenleven na een grote ramp. Onder meer Lynn Van Royen en Wim Opbrouck spelen mee. Verder valt vooral het budget van 1 miljoen euro per aflevering op. (Later dit voorjaar)

© National

18 Het nummer van Gorillaz en Stevie Nicks

Het andere Damon Albarn-moment waar we naar uitkijken.

Behalve de reünie van Blur op de Lokerse Feesten komende zomer – de vierde Blur-reünie alweer, als we juist geteld hebben – heeft Damon Albarn voor 2023 ook een nieuwe Gorillaz-plaat in de pijplijn zitten. Volgende maand verschijnt Cracker Island, met onder meer Tame Impala, Beck, Thundercat, Bad Bunny en vooral Stevie Nicks op de gastenlijst. Klinkt als een feest waar wij bij willen zijn. (Cracker Island verschijnt op 24 februari, Blur staat op 8 augustus op de Lokerse Feesten)

© National

19 Meer erkenning voor Yellowjackets

‘What? There’s no book club?’

Lost met tienermeisjes (en kannibalisme). Bij ons werd Yellowjackets, een van de beste reeksen van vorig jaar, min of meer begraven in de programmering van VTM3, maar hopelijk komt daar met dit tweede seizoen verandering in. Alleen al voor de onvolprezen Melanie Lynskey, de stalkerige buurvrouw uit Two and a Half Men, die schittert als brave huisvrouw die verontrustend kundig een konijn kan villen. (En straks ook te zien is als rebellenleider in The Last of Us.) (Begint op 24 maart in de VS)

© National

20 De merkwaardige comeback van Xink

Benieuwd of de band echt niet stuk te krijgen is.

Twintig jaar nadat ze ons land op het Junior Eurovisiesongfestival vertegenwoordigd en met hun naamloze debuutplaat volgens kenners ‘een meesterwerk binnen de poppunk’ afgeleverd hebben, mogen de Kempenaren vier uitverkochte AB’s De vriendschapsband laten meekwelen. De beste chirofuif die u dit jaar zult bijwonen. (23 en 24 februari, 23 en 27 maart in de AB)

© National

21 Veel Matthias Schoenaerts

Na vier jaar weinig Matthias Schoenaerts.

Na vier jaar afwezigheid lijkt Matthias Schoenaerts in 2023 weer alomtegenwoordig te worden, te beginnen met Amsterdam, de nieuwe film van David O. Russell. Later dit jaar zouden nog The Palace (een HBO-miniserie met Kate Winslet), Ruin (een oorlogsfilm met Margot Robbie), The Old Guard 2 en de tv-serie Django (een adaptatie van de western uit 1966, met Schoenaerts in de hoofdrol) volgen. Verder zou hij ook meespelen in The Way of the Wind, een bijbelfilm van Terrence Malick. Dat is: áls hij de eindmontage haalt. (Amsterdam is nu te zien op Disney+.)

© National

22 De opvolger van Band of Brothers

Masters of the Air.

Na te land en ter zee: in de lucht. Playtone en Amblin Television, de productiehuizen van Tom Hanks en Steven Spielberg, hebben na twaalf jaar een opvolger klaar voor Band of Brothers en The Pacific. Masters of the Air – niet meer via HBO, maar op Apple TV+ – is een miniserie over de Amerikaanse luchtmacht (en de lotgevallen van de 100th Bombardment Group van de Eighth Air Force in het bijzonder) met een kostprijs van 250 miljoen dollar. Cary Fukunaga (True Detective) regisseert de eerste drie afleveringen. (‘Halverwege de lente’)

© National

23 De grote doorbraak van Caroline Polachek

Cancel al uw Valentijnsplannen.

In arty middens werd ze al langer aanbeden, maar sinds Pang (2019) huppelt Caroline Polachek zwierig richting mainstreamsucces. So Hot You’re Hurting My Feelings werd een sleeperhit dankzij TikTok, ze mocht op tournee met Dua Lipa en de eerste singles van opvolger Desire, I Want to Turn into You beloven nog meer geslaagde popexperimenten. Plus: deze keer gaan zelfs de kiddo’s de vergelijking met Kate Bush begrijpen. (14 februari)