Zwangere Lander

Rapper Gorik ‘Zwangere Guy’ van Oudheusden en Stuff-drummer Lander Gyselinck vinden elkaar op het gezamenlijke album Pourriture noble. Twee kanten van een gedeelde liefde. door Jonas Boel

Gorik over Lander – ‘Hij was artist in residence, ik afwasser’

‘De eerste keer dat ik Lander zag, moet zo’n zeven, acht jaar geleden zijn. Hij was met Stuff artist in residence in de AB, terwijl ik daar nog als afwasser in de keuken werkte. (grinnikt) Toen ze hun debuutalbum in de Club presenteerden, ben ik met al mijn maten en de mannen van Stikstof gaan kijken. Ik was ferm onder de indruk. Het is niet het soort jazz dat ik thuis voor de gezelligheid zou opleggen – geef mij dan maar Miles Davis of Cannonball Adderley – maar live is het een bom. Toen al speelde ik met een idee: ‘Stikstuff’! Briljant gevonden, vond ik zelf. (lacht) In mijn hoofd klopte dat perfect, maar niet alle betrokkenen zaten toen op dezelfde golflengte.

‘Later kruisten onze paden af en toe, maar pas toen Lander naar Brussel was verhuisd, hebben we echt een klik gemaakt. Niet door de jazz, waar ik veel voeling mee heb, of dankzij rap, waar hij veel voeling mee heeft, maar wel via de liefde voor elektronische dansmuziek. House, de scene uit Detroit, footwork uit Chicago… Eindelijk een andere randdebiel die ook zulke dingen leuk vindt! En humor, natuurlijk. Zelfrelativering ook, veel zeveren. Tot er een studio geboekt is. Ik ben misschien een werkpaard, maar Lander heeft een wel héél gestructureerde werkethiek. Lander de tank, recht op zijn doel af. Een do-re-mifascist, zo noemde ik hem tijdens de opnames. (lacht) Gelukkig heeft hij – in tegenstelling tot ikzelf – ook heel veel geduld, want voor mij was het wennen aan die compleet nieuwe dynamiek.

‘Ik wilde ook niet nog eens hetzelfde verhaaltje van mijn oude miserie vertellen en Lander heeft me geholpen om uit mijn comfortzone te breken, bijvoorbeeld door zijn vertrouwen in mij uit te spreken: “Gij kunt dat!” Maar vooral ook door zulke schone muziek te schrijven, waar ik een ander, zachter en gevoeliger ei in kwijt kon. En als het slecht was, of wanneer hij het niet voelde, zei hij het evengoed zonder omwegen. Net zoals ik doe. (lacht)

‘Onze karakters hebben soms ook gebotst, hoor. Een stier en een schorpioen, wat wil je? Soms kan ik hem niet vatten – die gast is zó slim – maar het was een leerrijke, unieke ervaring. Nu nog deze plaat live spelen en dan is het voorbij. Een vervolg gaat er nooit komen, dat mag zwart op wit. Onze vriendschap, die is voor het leven. Tenminste, als hij geen slechte dingen over mij zegt.’

Lander over Gorik – ‘Het was liefde op het eerste gezicht’

‘Ik zie hem nog aan de zijkant van het podium staan, klaar om erin te vliegen. Wij speelden met BeraadGeslagen een show in de Recyclart, en iemand had me er attent op gemaakt dat er een goede rapper in de zaal stond die mee wilde doen. “Oké, cool”, dacht ik. Wie Zwangere Guy was, wist ik eerlijk gezegd nog niet maar toen ik hem met die strakke blik zag klaarstaan, stijf van de adrenaline, voelde ik meteen een verwantschap. Jezelf opladen, je keihard willen bewijzen, zo gaat het er tijdens jamsessies in de jazz ook aan toe. Eigenlijk was het liefde op het eerste gezicht, ja.

‘Toen we aan de plaat begonnen, heb ik hem meteen gezegd dat ik hem in de eerste plaats als een van de muzikanten zou zien en behandelen. Ik denk dat hij dat wel cool vond. Gorik heeft niet alleen een goede flow, hij kan heel goed, echt diep luisteren. Als ik hem een jazzplaat uitleen, heeft hij ze de dag nadien al twintig keer omgedraaid. Zo ken ik er niet veel. In de studio is hij een snel tempo gewend. “Geef mij een beat, ik doe mijn ding, en op naar het volgende.” Hij leeft aan hoge snelheid, en is dus ook snel afgeleid. Om niet te zeggen dat hij met een serieus concentratieprobleem zit. (lacht)

‘Ik heb hem veel aangemoedigd. Om vrijer over de maat te rappen, ook zonder beats. Of andere invalshoeken uit te proberen. Heel mooi dat hij dat gedurfd heeft. Ik heb hem niet moeten intomen. Of toch niet in de studio. Op straat, dat is wat anders! Ik ben opgevoed door twee maatschappelijke assistenten. Die ervaring is al van pas gekomen wanneer we op stap gaan. (lacht)

‘Tegelijk heb ik dankzij Gorik in Brussel een familie gevonden. Ik was best eenzaam toen ik hier arriveerde, ook artistiek. Gorik heeft me vastgepakt en erbij getrokken. “Die is van ons!” Dat deed deugd. Hij heeft me ook al veel geleerd en geïnspireerd. Hij spreekt over muziek in een andere taal dan ik gewend ben, heel verfrissend, zonder schoolse filter. En hij schetst de wereld vanuit zichzelf. In zijn muziek, maar ook in het echte leven, en terwijl houdt hij je een spiegel voor. Gorik leeft op bij spanning en conflict, en bij de ontlading die daarop volgt. Doen en gaan, voor een twijfelaar als ik is dat heel inspirerend.’