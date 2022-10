Zo bereid je je voor op Swiftieverse

Vijf tips om indruk te maken op de andere swifties tijdens ‘s lands allereerste Taylor Swift-fanfeest in Trix.

Tel af naar middernacht

En niet alleen omdat u dan naar goede gewoonte een nieuwe Taylordle, Wordle voor swifties, kan invullen. De datum van Swiftieverse is niet zomaar gekozen: op 21 oktober verschijnt Taylor Swifts tiende album w@, een conceptplaat met dertien nummers die ze schreef tijdens dertien slapeloze nachten verspreid over haar leven. ‘A journey through terrors and sweet dreams’, volgens Swift zelf. Enige nadeel: u heeft nog geen vierentwintig uur om alle lyrics vanbuiten te leren.

Draag een rode sjaal of ‘no its becky’-T-shirt

De makkelijke optie is om gewoon wat merchandise aan te trekken, maar wie écht wil scoren, gaat voor een vestimentaire knipoog. Een gele T-shirt met het opschrift ‘no its becky’ bijvoorbeeld (idealiter in combinatie met een geruite rok), een verwijzing naar een meme uit 2014 die elke swiftie zal begrijpen. Of uw eigen, zelfgebreide versie van de rode sjaal uit All Too Well, die volgens de geruchten nog steeds in Jake Gyllenhaals schuif ligt.

Speculeer. Over alles.

Fan van Swift zijn vraagt heel wat speurwerk. Niemand is namelijk beter in het verstoppen van easter eggs dan TayTay. Swiftieverse is dan ook de ideale gelegenheid om uw theorieën af te toetsen bij de andere fans. Is Midnights eigenlijk een vervolg op Lover? Hoeveel verwijzingen naar dertien, Swifts lievelingsgetal, staan er op de plaat? Is het toeval dat het album op de verjaardag van Kim Kardashian verschijnt? Tevens de dag waarop Harry Styles’ nieuwe film My Policeman uitkomt?

Kom niet met uw privéjet

Kwestie van de ecologische voetafdruk van uw favoriete popster enigszins te compenseren. Deze zomer werd Swift uitgeroepen tot ‘grootste bekende vervuiler’ door haar privéjet 170 keer te laten uitvliegen in een half jaar tijd, goed voor 8.293,54 ton aan CO2.

Dans de ziel uit uw lijf

Hoe u dat precies doet, maakt niet zoveel uit. Just shake it off. De andere swifties gaan u niet veroordelen als u eruitziet als een vijftigjarige moeder. Integendeel: de zogenaamde mom-croon, ‘een extreem sentimentele dansbeweging met gesloten ogen en de nodige handgebaren, al dan niet met een glas rode wijn in de hand’, is Swifts signature move, meestal toegepast tijdens awardshows. Kijk desnoods enkele Taylor Swift Awkward Dancing-compilaties op YouTube ter voorbereiding.

Swiftieverse 21/10 in Trix, Antwerpen.

