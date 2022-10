Om haar stervende oma aan een Himalayabloem te helpen verlaat het muisje Yuku voor het eerst het kasteel. Rioolratten, boze wolven, zingende vossen, stotterende konijnen en somberende kraaien maken er een heroïsche initiatiereis van. Gelukkig is Yuku gewapend met een ukelele en kan ze zingen, rijmen en vertellen als de beste. Een Belgische animatiefilm van meer dan uur? Uitzonderlijk. Een kwalitatieve, grafisch sterke animatiefilm die zich respectvol en levendig maar niet hyperactief tot de vijfjarigen richt en ook op de goedkeuring zal kunnen rekenen van ouders die nog te nauwgezet in het oog houden wat hun kinderen te zien krijgen? Uitzonderlijk. Het ontbreekt het zeer doordachte Yuku en de Himalayabloem niet aan de moed om de jonge kijkers met de nodige zachtheid mee te geven dat oma’s niet triest zijn als hun tijd gekomen is om de grote reis naar het eeuwige licht te maken. Veel esoterischer moet het niet worden.Veel positivistischer kan ook al niet. ‘Ik pluk de dag die met een glimlach voor ons zingt’, luidt het refrein van een van de vele aanstekelijke, met gipsyjazz verrijkte liedjes.

Arnaud Demuynck en Rémi Durin, met de stemmen van Bent Van Looy, Gloria Monserez, Tine Embrechts