Actrice Winona Ryder was zeventien toen ze op de première van de film Great Balls of Fire! (1989) Johnny Depp ontmoette. Een jaar later schitterden ze samen in Edward Scissorhands en werd het jonge koppel publiek bezit. De relatie bleef ondanks Johnny’s Winona forever-tattoo niet duren, maar de twee werden elk afzonderlijk boegbeelden van de grungegeneratie: twee rotgetalenteerde, bloedmooie outsiders die met rockers optrokken en hun looks als een juk droegen. En toen liep het voor Winona als eerste mis. Nadat ze in 2001 op winkeldiefstal was betrapt, werd in de pers een waslijst aan psychologische en druggerelateerde problemen gepubliceerd en leek haar carrière voorbij. Maar Ryder vocht zich een weg terug en bemachtigde in 2016 de rol van Joyce Byers in de megahit Stranger Things, dat deze week aan zijn vierde seizoen toe is. Ergens tussen het dal en de top liep ze Johnny Depp nog eens tegen het lijf, die uit de tegenovergestelde richting kwam. Voor een indringende kijk op haar woelige levensverhaal zit u bij de documentaire Winona Ryder – Fighting Demons gebeiteld .

Woensdag 1/6, 23.10, NPO2