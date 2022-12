In 1992 sloeg het succesvolle acid-houseduo The KLF de deuren van de popbusiness bruusk achter zich dicht. Tijdens de uitreiking van de Brit Awards – ze wonnen de prijs voor beste Britse band – speelden Bill Drummond en Jimmy Cauty een grindcoreversie van hun hit 3AM Eternal, beschoot Drummond het zaalpubliek met (de losse flodders uit) een machinegeweer en lieten ze een dood schaap achter op de afterparty. Twee jaar later dreef het duo (inmiddels tot The K Foundation herdoopt) zijn antikapitalistische sentimenten en situationistische poetsen naar een hoogtepunt door een miljoen pond cash te verbranden. In zijn ‘ongeautoriseerde’ docu Who Killed The KLF? (2021) poogt regisseur Chris Atkins de drijfveren van het illustere duo te verklaren aan de hand van ‘nooit eerder gehoorde interviews’ met Drummond en Cauty. Pluis of niet, in de nagespeelde strapatsen van de twee ziet u de voortekenen van het picareske werk van Banksy en Damien Hirst.

Donderdag 22.12, Canvas, 22u50