Whisper, het festival waar je niet hoeft te dansen

Op 27 augustus wordt het Antwerpse Rivierenhofpark ingenomen door Whisper, ‘een intiem festival dat focust op kwetsbaarheid’. Een muziekfestival voor introverten, zo u wilt.

Terwijl veel festivals beloofden je knaldrang in te lossen op de eerste échte festivalzomer sinds de pandemie, richt het Antwerpse eendagsfestival Whisper – een samenwerking tussen Live Nation en OLT Rivierenhof – zich op introspectie, zegt radiopresentatrice Ayco Duyster, die de acts aan elkaar zal praten. Naast het muzikale luik kun je op de ‘Sprookjesweide’ talks volgen over mentale gezondheid. Zo zullen Kids with Buns en lgbtqia+-organisatie Wel Jong het hebben over eenzaamheid in de queer community, en gaat Tamara Lindeman van The Weather Station in gesprek met psycholoog Manu Busschots over klimaatdepressie.

Electronicafestival Horst had dit jaar voor het eerst een ‘listening stage’, waar je in zitzakken kon wegdromen bij ambient en experimentele muziek. Unwind, een nieuw festival dat net zoals Whisper plaatsvond in het Rivierenhof, legde zich toe op onthaasting. Het lijkt alsof er de laatste tijd meer ruimte is voor een alternatieve festivalbeleving.

Ayco Duyster: Ik denk dat mensen tijdens de lockdown hebben ingezien hoe waardevol het is om even stil te staan. Hoeveel deugd het kan doen om te gaan wandelen met een rustige playlist in de oren. En het is niet omdat je die momenten van introspectie graag opzoekt dat je dat niet in groep kunt doen. Ik vind het mooi dat Whisper die gelegenheid creëert én een spannende line-up heeft samengesteld. Van de pianomuziek van Joep Beving en de trancy electronica van James Holden tot het experimentele Noorse duo Smerz: het programma bestaat uit artiesten die je de ruimte geven om in jezelf te kruipen, of om net helemaal nergens aan te denken.

© National

Ook zelf kies je steeds vaker voor intieme festivals.

Duyster: Ik kan nog steeds enorm genieten van massafestivals – ik ben deze zomer naar Rock Werchter en Pukkelpop geweest – maar ik voel me net iets beter op kleinere festivals waar je de muziek echt tot je kunt laten doordringen. Waar je het concert van begin tot eind kunt bijwonen zonder het gevoel te hebben dat je iets anders mist of snel naar het volgende podium moet hollen. Heeft dat te maken met ouder worden? Misschien wel.

Naar welke show kijk je extra hard uit?

Duyster: The Weather Station. Ik vind Tamara Lindeman een heel intrigerende figuur. Ze heeft de laatste jaren een paar straffe emotionele albums gemaakt. Ik heb haar optreden in de Botanique gemist, en ben dus blij dat ze er op Whisper bij is.

Whisper 27/8, Rivierenhofpark, Deurne. De talks zijn gratis toegankelijk. Duyster Keert vanaf september terug, elke maandagavond van 22 uur tot middernacht op Radio 1.

Tamara Lindeman © National

Joep Beving © National

Smerz © National