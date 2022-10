Het Marvel Cinematic Universe is de afgelopen jaren al van alles geweest – spectaculair, verheffend, sentimenteel, spannend, baanbrekend en occasioneel stomvervelend – maar nog nooit écht eng. Daar komt deze week verandering in met de release van de Halloweenspecial Werewolf by Night op Disney+, waarin de titelheld Werewolf by Night/Jack Russell (een personage dat al in 1972 in de Marvel-strips opdook) wordt vertolkt door Gael Garcia Bernal. Verwacht u niet aan een zoveelste origin story: het in zwart-wit gedraaide Werewolf by Night speelt zich af tijdens één zenuwslopende nacht waarin een geheim genootschap de jacht op een monster opent en is opgevat als een ode aan de oude tv-reeks The Twilight Zone en horrorfilms uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Snel, grappig, gewelddadig en met de diepgang van een plasje bloed: dit wordt er misschien eentje om jaarlijks op Halloween te herbekijken.

Nu op Disney+