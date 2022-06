De zestienjarige Wayne slaat een schoolgenoot met een trompet, gooit een tv boven op de broers van zijn liefje Del en bijt het topje van dier vaders neus af – allemaal in de eerste aflevering van dit komische drama. Daarna scheuren Wayne en Del op een motorfiets naar Florida, op zoek naar zijn moeder, haar criminele vriend en een Pontiac Trans Am uit 1979 die de eigendom van zijn overleden vader was. Nadat Wayne al na één seizoen door YouTube Premium gedropt werd, kreeg de serie een terechte cultstatus en begonnen de fans toch stilletjes op een tweede seizoen te hopen. En wij met hen: deze reeks is misschien minder stijlvol dan het bejubelde The End of the F***ing World, maar onder het geweld en het nihilisme brandt een tederheid die net iets langer blijft hangen. De pompende punk- en metalsoundtrack krijgt u er gratis bovenop.

Vanaf woensdag 6/7, Streamz