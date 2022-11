Wau Wau Collectif ***

Er komt een Zweedse knoppendraaier binnen bij een Senegalese klankentapper. Dit is niet het begin van een absurde grap, maar van een huwelijk – die titel is geen toeval – tussen Afrikaanse spiritualiteit en Scandinavisch sounddesign. Arouna Kane is de man die kinderkoortjes, instrumenten als xalam en kalebas en bezwerende vrouwenzang vangt met zijn bandopnemer, Karl Jonas Winqvist en zijn muzikanten assembleren ze tot een grensoverschrijdende hybride. Hypnotiserende speelpleinwijsjes versmelten met verbasterde woestijnblues, een fuzzgitaar gaat in duel met een kora, duimpiano’s dansen op een reggaeritme. Wie de Afrikaanse avonturen van Damon Albarn kan smaken, weet wau-wau-waarheen.

Mariage global Sahel Sounds