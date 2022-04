Wat je zelf doet, doe je beter

Er wordt weleens gezegd dat acteurs ‘zichzelf spelen’ wanneer hun rol weinig van hun echte persoonlijkheid verschilt. Dat geldt des te meer als hun personage ook nog eens hun naam heeft.

1 Nicolas Cage

Het is geen geheim dat Nicolas Cage nogal onstuimig met geld omspringt. Zo moest zijn boekhouder met lede ogen aanzien hoe de ster een dinosaurusschedel en meerdere Europese kastelen kocht. The Unbearable Weight of Massive Talent speelt daar gretig op in: in de film speelt Cage een gefictionaliseerde versie van zichzelf die met geldproblemen zit. Daarom accepteert hij het aanbod van een rijke superfan, die Cage een miljoen dollar biedt om zijn verjaardag met hem te vieren. Op diens onbewoond eiland moet de acteur enkele van zijn meest iconische rollen herbeleven. Wie met zijn oeuvre bekend is, begint alvast te likkebaarden bij de gedachte aan zoveel Cage rage.

2 © National

2 John Malkovich

Een van de bekendste voorbeelden van acteurs die zichzelf spelen, is John Malkovich in Being John Malkovich. De film is geen documentaire over het leven van de acteur, maar een metakomedie waarin de werkloze poppenspeler Craig Schwartz een mysterieuze tunnel ontdekt waarlangs hij tijdelijk het lichaam van Malkovich kan overnemen. Schwartz ruikt geld en beslist om zijn ontdekking tegen betaling toegankelijk te maken voor iedereen die zich even een Hollywoodster wil wanen. Als personage stelt Malkovich zijn lichaam onvrijwillig open voor allerlei persoonlijkheden, en als acteur speelt hij een uitvergrote versie van zichzelf, die vertelt hoe vreemd hij zich voelt aan zijn vriend Charlie Sheen – gespeeld door Charlie Sheen.

3 © National

3 Kevin Garnett

Dankzij de tour de force van Adam Sandler, die bewees tóch te kunnen acteren, zou u bijna vergeten dat ook Kevin Garnett verraste in Uncut Gems. In die stresstrip van de gebroeders Safdie speelt de basketbalspeler een versie van zichzelf die geobsedeerd raakt door de gigantische edelsteen van Sandlers personage. Het regisseursduo koos voor Garnett omdat ze de film wilden baseren rond een reeks echte basketbalwedstrijden waarin een echte basketbalspeler een traject volgde dat bij het plot van de film paste: enorme pieken wanneer hij de steen in zijn bezit had en diepe dalen wanneer dat niet zo was. Bovendien konden ze de film niet vroeger dan 2012 laten afspelen, omdat ook popster The Weeknd als zichzelf opduikt. Garnett bleek de geknipte man voor de job, met zowel een passende loopbaan als het nodige charisma.

4 © National

4 Joaquin Phoenix

Een speciaal geval in deze lijst. Phoenix speelde niet alleen op het scherm een fictieve versie van zichzelf, ook daarbuiten bleef hij vasthouden aan zijn nieuwe persoonlijkheid om de wereld een jaar lang aan het lijntje te houden. In de mockumentary I’m Still Here volgen we Phoenix vanaf het moment waarop hij aan Casey Affleck verkondigt dat hij stopt met acteren om een hiphopcarrière te beginnen. We zien de mentale toestand van de acteur ontsporen terwijl zijn muzikale roeping in het honderd loopt. Achteraf bleek het allemaal een grote grap te zijn, maar door de documentaire-aanpak van de film en aangezien Phoenix ook in talkshows zijn rol niet liet vallen, dachten velen dat hij bloedserieus was.

5 © National

5 Dylan Haegens

De film van Dylan Haegens geldt als vertegenwoordiger van een heel genre: de youtuberfilm. Op YouTube spelen vloggers al een uitvergrote versie van zichzelf. Ze proberen zo authentiek mogelijk over te komen en willen je ervan overtuigen dat je hun échte leven ziet, al weet iedereen met een beetje realiteitszin dat ze zich anders gedragen wanneer de camera uitstaat. Wanneer je die artificiële persoonlijkheden dan nog eens overzet naar een langspeelfilm met een fictief verhaal en een uitgestippeld script en de youtubers nog stééds volhouden dat ze zichzelf aan het spelen zijn, krijg je rare taferelen.