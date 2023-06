Wat geeft water en vuur?

Elemental, de nieuwste Pixar, komt niet uit de koker van creatief directeur en drievoudig Oscarwinnaar Pete Docter, maar hij wil er wel zijn zegje over doen.

Vorige week nog raakte bekend dat Disney ook bij haar animatiedochter Pixar de hakbijl boven haalt: 75 jobs sneuvelden. Het zijn turbulente tijden voor Pete Docter, de regisseur van Pixar-klassiekers als Monsters, Inc. (2001), Up (2009), Inside Out (2015) en Soul (2020) en sinds het vertrek van John Lasseter (wegens grensoverschrijdend gedrag) creatief directeur van de animatiestudio. Zelf mag hij van de ‘bazen bij Disney’ even geen films regisseren, maar de promotie van de nieuwe Pixar neemt de drievoudige Oscarwinnaar graag op zich.

Volgens een oude wet leent animatie zich niet tot liefdesverhalen. Elemental is daar wel in geslaagd.

Elemental, geregisseerd door Peter Sohn (The Good Dinosaur), speelt zich af in een metropool waar zowel water-, vuur-, aarde- als luchtwezens leven. Maar die elementen mixen is uit den boze, iets waar een jong stel – zij het vurige type, hij iemand die zich laat meedrijven – zich niets van aantrekt. En dat is blijkbaar nieuw.

‘Volgens een oude wet leent animatie zich niet tot liefdesverhalen’, legt Pete Docter ons uit. ‘De middelen ontbraken vroeger om het moment te tonen waarop de vonk tussen twee personages overslaat. Elemental is daar nu wel in geslaagd en dat is wonderlijk.’

1 De vuurwezens in Elemental zijn immigranten die op vooroordelen en racisme botsen.

Pete Docter: Je wilt zulke zaken ter sprake brengen maar ouders zeggen niet: ‘Kom, kinderen, laat ons lekker in de bioscoop sociale thema’s gaan verkennen.’ Ik denk dat het een goed begin is om zo veel mogelijk filmmakers met een verschillende achtergrond en levenswandel kansen te geven. Niemand anders dan de Chinees-Canadese Domee Shi had Turning Red (2022) kunnen maken. Niemand anders dan de Italiaans-Amerikaanse Enrico Casarosa had Luca (2021) kunnen maken.

2 Luca, Turning Red en jouw Soul kwamen rechtstreeks op Disney+ uit. Kwam dat vooral moederhuis Disney goed uit, dat een streamingplatform in de markt moest zetten?

Docter: Pittige vraag. (lacht) De bioscoopsector lag toen op apegapen. Maar ik zou liegen als ik zou beweren dat we bij Pixar vrede hebben met enkel streaming. We investeren enorm in details, nuance en textuur die niet tot hun recht komen op een klein scherm, laat staan een iPhone.

3 Elemental moet straks concurreren met Spider-Man: Across the Spider-Verse. Wie wint de slag?

Docter: Across the Spider-Verse heeft het voordeel een sequel te zijn, én mensen hielden enorm van de eerste film. Elemental staat voor een pittiger uitdaging. Ik geloof graag dat mensen nog geïnteresseerd zijn in originele verhalen. Maar ze moeten met hun portemonnee stemmen. (lacht)