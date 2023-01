Wat een hondenleven

Met Dog Gone, over een vader en zoon die hun vermiste hond gaan zoeken in de Appalachen, waagt Netflix zich nog eens aan een wel heel specifiek genre: de op waargebeurde feiten gebaseerde hondenfilm. Een overzicht.

Marley & Me

Een klassieker binnen het genre, gebaseerd op de autobiografische bestseller van journalist John Grogan. In de verfilming halen Owen Wilson en Jennifer Aniston een labrador genaamd Marley in huis om te oefenen voor het ouderschap. In het begin is dat plezierig om naar te kijken. Tot Marley een darmaandoening krijgt. Naar verluidt ‘een van de twintig films die mannen aan het huilen brengt’.

Togo

De doorgaans ietwat sinistere Willem Dafoe ontpopt zich tot Disney-held in deze biopic over Togo, een Siberische husky met een verrassend uitgebreide Wikipediapagina die in 1925 samen met meer dan honderd andere honden door Alaska trok om een ingesneeuwde, door een epidemie geteisterde stad van medicatie te voorzien. Voor alle duidelijkheid: Dafoe speelt het baasje, niet de hond.

Hachi: A Dog’s Tale

Het waargebeurde verhaal van een akita, een soort Japanse keeshond, die na de dood van zijn baasje nog negen jaar op hem blijft wachten in het station van Tokio. Alleen speelt het verhaal zich deze keer af in Rhode Island en wordt het baasje vertolkt door Richard Gere, de golden retriever onder de acteurs. Hoe dan ook: er gaat weer gejankt worden.

Oddball

Voor de verandering eens geen tragische tranentrekker, maar een wholesome familiefilm uit Australië over een herdershond die door een excentrieke kippenboer wordt opgeleid om de pinguïns van een naburig eiland te beschermen tegen vossen en zo onbewust aan innoverend milieubehoud doet. ‘Fluffy fun’, volgens The Guardian.

My Dog Skip

De verfilming van de autobiografie van Willie Morris over een jongetje dat een hond annex vriend voor het leven krijgt voor zijn verjaardag, met hoofdrollen voor Kevin Bacon en Luke Wilson. Skip wordt dan weer vertolkt door Enzo en zijn vader Moose, die eerder de hond uit Frasier speelden. Een ietwat controversiële casting: in het boek was Skip een foxterriër, geen jackrussellterriër.

Jozefien Wouters

Dog Gone Vanaf 13.01 op Netflix.

Togo © National

Hachi: A Dog’s Tale © National

Oddball © National