We moesten lachen om de clip bij single Open Window, waarin Maarten Devoldere op een binnenkoer doodgemoedereerd mosselen eet terwijl daarboven zijn hebben en houden het raam uit vliegt, piano en platen van Balthazar incluis. Devoldere zelf is ook weer single en niet van harte, vernemen we op zijn derde plaat als Warhaus. De muziek heeft een andere sfeer: zwoel en gestileerd als een reclamespot voor Martini. Devoldere laat zijn gecroon ruggensteunen door een geheel van kekke gitaar- en pianolijntjes, satijnen strijkers, een Morricone-waardig mannenkoor, smartelijke soul en sloffende funk in peignoir. Gelachen hebben we niet meer, waarderend geluisterd wel.

Ha Ha Heartbreak pop PIAS