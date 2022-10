Walk on the Soft Side

Mykki Blanco, de uitgesproken rapper die van gender- en genrebeknottingen gruwt, toont ons hoe langer hoe meer haar/zijn/hun blanke pit.

Mykki Blanco begon het vorige decennium als een performanceartiest die in krachtige woorden en daden genderfluïditeit verdedigde. Op de miniplaat Broken Hearts & Beauty Sleeps (2021) omhulde ‘hij/zij/die’, zoals het tegenwoordig op Blanco’s Instagram staat, zich met bedachtzame soul, house en r&b – heel anders dan de kille noise en drilboorelectro van weleer. Bovendien viel in de songs een grote emotionele investering op, wellicht door de relatiebreuk die eraan ten grondslag lag.

Stay Close to Music is de hoopvolle kant van die medaille. Toch klinkt de muziek dromeriger en ijler. (Trap)beats worden geregeld naar de tweede rij verwezen of verdampen geleidelijk. Dat laatste gebeurt in het quasi-mystieke, ietwat als junglebehangpapier klinkende You Will Find It, waarin Devandra Banhart even opduikt.

Een andere unusual suspect onder de ettelijke vocale gasten (van Anohni en Saul Williams tot Kelsey Lu) is Michael Stipe, die zich een vervormingseffect laat welgevallen in het schemerige, met new-wavegitaartjes gelardeerde Family Ties. U herkent daarin de eightiessax die Blood Orange op de vorige plaat binnensmokkelde, en die nu ook door de beatloze gospelrap van Your Feminism Is Not My Feminism dwaalt.

In French Lessons – let daarin op het knipoogje naar Lou Reeds Walk on the Wild Side – betoogt Blanco dat zelfs de meest versuikerde vorm van liefde wel degelijk kan bestaan. Bij wijze van statement werd de video opgenomen in het niet bepaald om zijn vrije lgbtqia+-klimaat bekendstaande Georgië.

Sterk is de afsluiter Carry On, een nerveuze elektroshuffle waarin Blanco de doos vol onzekerheden opent: ‘Wie ben ik in dit racistische, misogyne land als zwarte transqueerartiest besmet met hiv? Mezelf, I guess, want ik kan niet anders.’ De engelenstem van Jónsi en een polyfonisch koor moedigen hem vanaf de supportersbanken aan.

‘My career has never stalled, bitch / It’s only peaking’, ratelt Mykki Blanco in Lucky, een zeldzame opstoot van hiphop-braggadocio. Het eerste deel van de bewering klopt, over het tweede zijn we voorzichtig positief.

Mykki Blanco*** Stay Close to Music pop Transgressive Stream French Lessons Your Feminism Is Not My Feminism Carry On