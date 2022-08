Voor de elfdelige WO II-docureeks Voices of Liberation drukte regisseur Koen Mortier (Ex Drummer, 22 mei) de voetstappen van de geallieerden die 75 jaar geleden Europa bevrijdden. De gastenlijst oogt al net zo divers als de locaties die de reeks aandoet. Een greep uit de gidsen en hun link met de oorlog.

Thomas Brodie-Sangster

In de eerste aflevering trekt de Britse acteur, die u kent als Jojen Reed uit Game of Thrones, het met medailles gedecoreerde jasje van zijn overgrootvader aan, majoor Anthony Bertram, een officier in de Secret Intelligence tijdens de oorlog. Bertram bood in het familielandhuis onderdak aan Franse verzetsstrijders. Zijn vrouw naaide onder meer cyaankalicapsules in hun mouwen, voor het geval ze bij hun terugkeer naar hun bezet thuisland gevangengenomen en gemarteld werden.

Bart Peeters

Gustaaf ‘Staf’ Van Boeckel, de opa van zanger-presentator Bart Peeters, was een actief lid van de Lierse tak van de verzetsbeweging NKB. Zijn huis deed dienst als een onderduikadres voor Britse piloten. Peeters’ oma was de enige in de buurt die de Engelse berichten voor die piloten kon volgen. Van Boeckel werd verraden door een voormalig NKB-medelid en gruwelijk gemarteld als Nacht und Nebel-gevangene. Hij zat in verschillende concentratiekampen en overleefde ook een dodenmars op het einde van de oorlog.

Bouli Lanners

De boerderijen waar de ouders van de Luikse acteur-regisseur (Les géants, Les premiers les derniers) opgroeiden, werden met de grond gelijk gemaakt tijdens het Ardennenoffensief. Zijn moeder leefde na de oorlog zeven jaar in een barak. Zijn vaders dorp Chenogne was het toneel van een bloedbad. Lanners’ peetvader was krijgsgevangene in Duitsland, een oom een ontsnapte gevangene die tijdens de oorlog opgejaagd werd door de Duitsers.

Jennifer Teege

De Duits-Nigeriaanse Jennifer Teege werd grootgebracht in een pleeggezin. Op haar 38e stootte ze in de bibliotheek toevallig op een autobiografie van haar biologische moeder Monika Göth: Ich muss doch meinen Vater lieben, oder? Monika’s vader was nazikampcommandant Amon Göth, bijgenaamd ‘de beul van Plaszow’, en bij het grote publiek vooral bekend van Schindler’s List, waarin Ralph Fiennes hem vertolkte. Vanwege haar donkere huidskleur zou haar opa ook haar hebben doodgeschoten, meende Teege. Ze schreef haar familieverleden neer in Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen (2013).

Thomas Brodie-Sangster © National

Vanaf vrijdag 2/9, Streamz

Bart Peeters © National

Bouli Lanners © National

Jennifer Teege © National