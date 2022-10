Vijf wholesome games

Om uw nakende winterdip nu al mee te bestrijden.

Trombone Champ

De verrassendste gamehype van het moment. Trombone Champ is een uiterst amusante indiegame waarin u klassiekers zoals De vijfde symfonie van Beethoven moet spelen op trombone terwijl er op de achtergrond prentjes van pretzels en tropische stranden passeren. Een beetje zoals Guitar Hero, maar dan absurder en onmogelijker. Hoe hard u ook probeert, het resultaat klinkt in het beste geval als een dronken fanfarelid en in het slechtste geval als een scheet. Vreemd genoeg zit het spelplezier net in dat falen. ‘Het is in de eerste plaats een grap, en pas dan een game’, aldus de bedenker.

Stray

Op het eerste gezicht is er weinig hartverwarmends aan Stray, een open-world cyberpunkgame die zich afspeelt in een grauwe, vuile, postapocalyptische wereld waarin mensen zijn vervangen door robots. Alleen hoeft u in dit geval niemand dood te schieten, maar speelt u een rosse, hyperrealistische, verdwaalde huiskat die om aandacht smeekt, aan deuren krabt, benen streelt en zich te pas en te onpas neervlijt voor een dutje terwijl u weer bij uw baasje probeert te raken. Zelfs de robots kunnen het niet laten om u te aaien.

Return to Monkey Island

Nostalgische gamers kunnen hun hartje ophalen met deze nieuwe opvolger van The Secret of Monkey Island, een point-and-clickklassieker uit de nineties. Daarin keert de klungelige wannabe-piraat Guybrush Threepwood tweeëndertig jaar later terug naar het Caraïbische eiland om er oude vrienden te ontmoeten, een schip te bouwen en uit te zoeken wat nu eigenlijk echt het geheim van Monkey Island was, maar vooral om opnieuw uit te blinken in onnozele charme.

Unpacking

De opzet van Unpacking is even simpel als geniaal. In een tijdspanne van zo’n twintig jaar helpt u een anonieme protagonist een aantal keer te verhuizen. Dat is het. Er is geen plot. Geen dialogen. U krijgt de verhuizer in kwestie zelfs nooit te zien. Wel kunt u haar levensverhaal enigszins bij elkaar puzzelen door middel van haar dierbare bezittingen en nieuwe woningen. Als ze na haar eerste keer samenwonen terug naar haar kinderkamer trekt, weet u bijvoorbeeld dat dat geen goed teken is. Een melancholisch spel dat intussen is uitgegroeid tot een favoriet onder queer spelers. Waarom moet u zelf uitzoeken.

Bear and Breakfast

In deze gezellige game speelt u een beer genaamd Hank die tijdens een wandeling door het bos toevallig een verlaten hut ontdekt en vervolgens doet wat elke beer zou doen: er een bed and breakfast van maken. Terwijl u de hut renoveert, stromen de menselijke klanten alvast binnen. Blijkbaar vinden die het volstrekt normaal dat hun gastheer een beer met een pet is die Franse uiensoep maakt. (Tenzij Hank besluit om geen broek te dragen, dan beginnen ze zich zorgen te maken.)

