Vijf om (misschien ooit nog terug) te zien

Met Sha-Na en Opium haalt Tien om te zien deze zomer minstens twee Vlaamse girlbands van onder het ninetiesstof. Vijf andere ietwat vergeten girl- en boybands die een TOTZ-comeback verdienen.

Good Shape

Twee jaar voor Get Ready! trapte Good Shape de Vlaamse boybandtraditie in gang met hun keytar, matching dandykostuums, niet zo heel synchrone danspasjes en hits als Give Me Fire en Take My Love, dat later nog een remix kreeg van Regi. Na drie jaar en twee albums gaf het viertal er de brui aan, waarna twee leden verder gingen onder de naam B’Four en de Duitse sitcom Singles van een soundtrack voorzagen.

Seduced © National

Seduced

Katrien, Cindy en Reshum leerden elkaar kennen tijdens hun deelname aan het tweede seizoen van Temptation Island. (Voor de volledigheid: Cindy verliet vroegtijdig het eiland toen ze zwanger bleek te zijn, maar schreef desondanks geschiedenis met de leuze ‘No kissing, no fucking’.) Nadien besloten ze een girlband op te richten en verwierven ze kortstondige faam met de nummers Good 2 B, Hey Ladies, On da Beat en een cover van Shocking Blues Venus. De Opium van de nillies, zeg maar.

Voice Male © National

Voice Male

Vlaanderens vreemdste boyband, en dat wil wel wat zeggen. Voice Male bestond uit zes ex-koorknapen die de kerk achter zich lieten om a-capellacovers van Clouseau, Louis Neefs, Shania Twain en Christina Aguilera te gaan maken, deel te nemen aan de voorrondes van Eurosong, Hijo de la luna te coveren met Belle Perez en de Turkse hitlijsten te veroveren door samen te werken met Eurovisiesongfestivalwinares Sertab Erener.

En Zo

Op papier is En Zo een boyband, in realiteit toch vooral showbizzman Filip D’haeze met twee achtergronddansers. Hoe dan ook: in de jaren negentig maakten ze een tijdlang Tien om te zien-furore met latexbroeken, wilde danspasjes, de albums En Zo…Voort! en En Zo… Meer! en een behoorlijk angstaanjagende versie van Herman van Veens Opzij, opzij, opzij. De nineties op hun best.

En Zo © National

Boysband

De tegenhanger van Get Ready!, in 1997 in het leven geroepen door manager Niels William, de man die een jaar later ook K3 zou lanceren. Helaas was de bandnaam niet het enige waar niet bijster lang over was nagedacht. Zo scoorden de jongens een hit met Blijf aan de schoolpoort staan. Vier volwassen mannen die vrolijk ‘Blijf, blijf aan de schoolpoort staan. Want ik, ik kom eraan. En neem je voor altijd mee, wowohohooh’ voelt achteraf gezien toch een beetje raar.

Tien om te zien Op 25, 26 en 27/7 en op 1, 2, 8, 9 en 10/8 op de Zeedijk in Westende. VTM zendt het programma op zondagavond uit.