Vijf festivalmomenten waar we graag bij zouden zijn

1: Wanneer ‘New Yorks meest shockerende rapduo’ op Dour staat

Of dat is toch hoe City Morgue door Vice omschreven werd. Horror/metaltrap is een dingetje deze festivalzomer, maar niemand die er zo ver in gaat als ZillaKami en SosMula, het duo dat voor enige morele paniek zorgde doordat ze onder meer een raketlanceerder en een shot heroïne in hun videoclips hadden gestoken. Denk aan een kruising van Slipknot, Larry Clarks Kids en rapper 6ix9ine (voor wie ZillaKami een ghostwriter was). Live staan ze garant voor een show die zo wild is dat we er bang van worden. Fysiek bang. ‘Mensen raken gewond op onze shows’, aldus ZillaKami.

Dour, vrijdag 15/7

2: Wanneer The Killers Mr. Brightside inzetten op Werchter

Genoeg kanshebbers voor de collectieve meezinger van deze festivalzomer, van Carly Rae Jepsens Call Me Maybe over The Box van Roddy Ricch tot Camilles Vuurwerk. Maar het nummer dat sowieso het hardst meegebruld gaat worden, is Mr Brightside van The Killers, het achttien jaar oude anthem dat maar niet wil sterven. Met anderhalf miljard plays is het de meest gestreamde track van vóór 2010. Vorig jaar nog groeide het uit tot het nummer dat het langst onafgebroken in de Britse top 100 stond, goed voor 260 weken of een volle vijf jaar. It started out with a kiss, how did it end up like this?

Rock Werchter, zondag 3/7

3: Wanneer Kamping Kitsch Club De kabouterdans doet

Nooit gedacht dat we Kabouter Plop ooit op een festivalaffiche zouden zien staan. Langs de andere kant: dat er ooit een festival zou bestaan waar Kobe Ilsen & Viktor Verhulst, Willie Wartaal, Zanger Rinus en Mark with a K (vooral bekend van zijn hardstyleremix van Jefferson Airplanes Somebody to Love, featuring Natalia) één podium delen, hadden we evenmin zien aankomen. Niet dat we er absoluut deel van willen uitmaken als straks 20.000 mensen De kabouterdans inzetten. Maar we vragen ons wel af wat Walter De Donder ondertussen in dat pak aan het denken is.

Kamping Kitsch Club, zaterdag 20/8

4: Wanneer Fred Durst zijn nieuwe look showt op Pukkelpop

Limp Bizkit is in een rare, rare fase van zijn carrière beland. Op de recentste comebacktournee van de groep begon Fred Durst de show vanuit een bompazetel, koos hij voor de look van een veroordeelde zedendeliquent en bracht hij een vreemde interpretatieve versie van Nookie die instant viraal ging. Niemand weet waarom, maar blijkbaar is Durst aan het cosplayen als een verwarde zeventigjarige man in zilvergrijze pruik. Verder hebben ze de gewoonte om elk optreden één iemand uit het publiek te halen en een nummer naar keuze te laten brengen. Dat zou u kunnen zijn.

Pukkelpop, zaterdag 20/8

5: Wanneer Acid een surpriseperformance maakt op Werchter

Of daar hopen we toch op. Een zekerheid is het niet, maar als de Nederlandse rapper Joost straks op de Main Stage van Werchter staat, lijkt de kans reëel dat ook youtuber Acid zijn opwachting zal maken (zoals hij ook al bij de passage van zijn vriend in de AB deed). Het is de radio’s ontgaan, maar de twee hadden – post- Slimste mens – een dikke internethit te pakken met Go, Acid!, goed voor twee miljoen streams. De wei van Werchter gaat niet weten wat er gebeurt.

Rock Werchter, zondag 3/7