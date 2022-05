Vijf dingen die wij onthouden van Blauwe M&M’s

Nog steeds te beluisteren: Blauwe M&M’s, de Nederlandse podcast van de makers van Weird Hit Wonder en De machine waarin mensen uit de muzieksector hun sappigste backstageverhalen uit de doeken doen. Enkele opwarmertjes.

1 Die keer dat Van Halen geen bruine M&M’s in de backstage wilde

Het weetje waaraan de podcast zijn naam dankt. Van Halen waarschuwde in zijn rider nadrukkelijk dat er géén bruine M&M’s in de backstage mochten. Klinkt random en een tikje arrogant, maar het was eigenlijk een voorzorgsmaatregel: de band controleerde zeo of de organisatie het contract, en dus ook hun veiligheidsnormen, wel grondig had gelezen. Waren er toch bruine M&M’s, konden ze maar beter extra voorzichtig zijn.

2 Die keer dat Kanye West en Jay-Z een nieuwe douche kregen

Enkele minder nuttige verzoekjes: tijdens hun Watch the Throne-tournee kregen Kanye West en Jay-Z om de beurt de mooiste kamer, eiste Kanye witte vloerbekleding en was er een aparte bloemenrider (witte rozen, netjes geschikt zoals aangegeven op een plannetje). Voor hun stop in de GelreDome in Arnhem werden er dan weer speciaal nieuwe douches geïnstalleerd zodat ze niet eerst, zoals de voetballers van het stadion, op een knopje moesten drukken.

3 Die keer dat John Cale cocaïne nodig had om naar straaljagers te kijken

In de eighties ging John Cales vrouw mee op tournee, op voorwaarde dat hij van de drugs bleef. Dat liep enigszins mis toen hij in Duitsland ter ontspanning naar Amerikaanse straaljagers ging kijken en ‘minimaal een halve gram cocaïne’ vroeg om de ervaring te optimaliseren. Meteen een van de opvallendste vaststellingen in Blauwe M&M’s: bookers, managers en organisatoren zijn soms een beetje dealers in bijberoep.

4 Die keer dat Drake optrad tijdens een Nederlandse bar mitswa

In 2017 moest Drake vier shows in de Amsterdamse Ziggo Dome spelen. Klein probleem: de gigantische wereldbol uit het decor kwam niet op tijd aan. En dus besloot Drake zijn concerten uit te stellen en samen met Jamie Foxx op te treden tijdens de bar mitswa van een dertienjarige jongen uit Amsterdam. Zijn fans konden daar niet mee lachen.

5 Die keer dat Jack Johnson autobanden wilde oppompen

Jack Johnson is een groene jongen. Prima, maar niet altijd even praktisch voor de organisatoren. Zo vroeg hij aan de Heineken Music Hall in Amsterdam om de bandenspanning van alle auto’s op hun parking op te meten en er indien nodig wat lucht bij te pompen zodat de concertgangers na zijn concert iets minder milieubelastend naar huis konden rijden. Dat is niet gelukt.

© National

© National

© RMV/REX/Shutterstock