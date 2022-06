Vijf dingen die u moet weten over de Koreaanse Casa de papel

Kwestie van goed voorbereid te beginnen bingen.

Er is goed over nagedacht

‘Nou nou nou’, moeten ze bij Netflix gedacht hebben toen het Koreaanse Squid Game vorig jaar La casa de papel van de troon stootte als de meest bekeken niet-Engelstalige reeks op het streamingplatform. La casa de papel: Korea klinkt dan ook een beetje als de algoritmische baby van die twee reeksen en een behoorlijk risicoloze garantie op succes. Netflix heeft dat slim gezien.

Het zou kunnen dat je sommige acteurs al kent

De cast van het Spaanse origineel bestond voor internationale kijkers voornamelijk uit nobele onbekenden, maar de casting van La casa de papel: Korea is een clevere zet. In de rol van Berlin herkent u bijvoorbeeld Park Hae-soo, die sinds hij Cho speelde in Squid Game over de hele wereld fans verzamelde. Park Myung-hoon (Parasite) speelt dan weer een van de gijzelaars, en ook Yoo Ji-tae (Oldboy) en Yunjin Kim (Lost) verwierven eerder al internationale faam.

© Jung Jaegu/Netflix

De plot blijft grotendeels dezelfde

Ook La casa de papel: Korea draait om een groepje gemaskerde overvallers dat wordt geleid door een sympathieke, ambitieuze crimineel die zichzelf de Professor noemt. De Koreaanse versie volgt de verhaallijn, structuur en personages van het eerste seizoen van het origineel. Met andere woorden: je weet allicht al hoe het afloopt.

Maar niet helemaal

Want deze keer speelt de overval zich niet af in Madrid, maar in de ‘joint economic area’, een fictieve regio waar Noord- en Zuid-Korea zich verenigen en een nieuwe valuta in het leven hebben geroepen. Verder zal de reeks de lokale socio-economische strubbelingen aankaarten en slaan een Zuid-Koreaanse onderhandelingsspecialist en een Noord-Koreaanse agent de handen in elkaar om de overvallers te stoppen.

De maskers zijn anders

De rode overalls zijn gebleven, maar het intussen iconische Salvador Dalí-masker heeft plaatsgemaakt voor een lokale variant geïnspireerd op de traditionele Koreaanse Hahoe-maskers, die worden gebruikt in ceremonies. Weet je meteen wat je komende Halloween moet aantrekken.

© Jung Jaegu/Netflix

© Jung Jaegu/Netflix