Hoe diep is het water tussen de woestijn van Mali en die van Texas? Slechts een teen, zo blijkt, wanneer gitarist-zanger Vieux Farka Touré (geboren aan de Niger) met de assistentie van het instrumentale trio Khruangbin (opgericht in Houston) hulde brengt aan de muziek van wijlen zijn vader Ali Farka Touré, peetvader van de woestijnblues. De hypnotiserende wijze waarop ‘de Afrikaanse John Lee Hooker’ minimalistische wiegeritmes en bedwelmende melodieën verweefde, is een kolfje naar de hand van Khruangbin, een band die consequent culturele en geografische begrenzingen overstijgt. Hun zwoele, gepatenteerde sound komt thuis in deze heilzame opknapbeurt van een muziekmonument.

Vieux Farka Touré & Khruangbin *** Ali woestijnblues Dead Oceans