Vier filmdoden die makkelijk vermeden hadden kunnen worden

Titanic viert deze maand zijn vijfentwintigste verjaardag. De volstrekt onnodige dood van Jack helaas ook.

Leonardo DiCaprio in Titanic

Kate Winslet en meerdere reconstructies hebben het intussen bevestigd: er pasten wel degelijk twee volwassen lichamen op het ronddrijvende stuk hout waar Rose zich een tikje hebberig aan vastklampt na het zinken van de Titanic. En mocht dat niet zo zijn, hadden ze er tenminste om de beurt op kunnen uitrusten. In plaats daarvan verdwijnt Jack in bevroren toestand in het water, net voor een bootje hen komt redden. Rose doet alsof ze dat heel triestig vindt. Wij hebben daar eerlijk gezegd onze twijfels bij.

Samuel L. Jackson in Deep Blue Sea

Mochten wij te maken krijgen met een school genetisch gemanipuleerde haaien, zouden wij ook een peptalk van Samuel L. Jackson kunnen gebruiken. Alleen is het jammer dat hij besluit die te geven náást het bassin waarin de genetisch gemanipuleerde haaien verblijven. Nog voor hij zijn monoloog over het belang van teamwork heeft kunnen afronden, wordt Jackson verorberd. Mocht hij drie meter verderop hebben gestaan, was dat niet gebeurd. Dat gezegd zijnde: de enige reden dat we ons Deep Blue Sea nog herinneren is net die iconische, zij het compleet absurde sterfscène.

Will Smith in I Am Legend

In I Am Legend raakt 99 procent van de wereldbevolking besmet met een virus dat je in een kannibalistische zombie verandert. Wat het ronduit een belediging voor de mensheid maakt dat Will Smith, een wetenschapper die tot de 1 procent met immuniteit behoort, zichzelf opblaast met een granaat nadat hij een geneesmiddel tegen het virus heeft uitgevonden. Dat was niet de heldhaftige zelfopoffering die het leek. Hij had in zijn schuilplaats kunnen blijven. Hij had de granaat naar de zombies kunnen gooien. Hij had heel hard kunnen weglopen. Komtom: er waren ook andere opties.

Bill Murray in Zombieland

Blijkbaar halen zombies het domste in de mens naar boven. Er zijn heel wat begrijpelijke of zelfs eervolle manieren om te sterven tijdens een zombie-apocalyps. Jezelf voor de grap als zombie verkleden en met grauw geschilderd gezicht, uitgestrekte armen en ‘moehaha’-kreten op bange, bewapende overlevers toestappen is daar niet een van. Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar Bill Murray heeft die kogel in zijn borstkas toch een beetje zelf gezocht.

