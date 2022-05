Al ooit gehoord van California City, in de gelijknamige Amerikaanse staat? Geen schande, hoor. De stad, die oorspronkelijk net zo groot als Los Angeles moest worden, is namelijk nooit afgewerkt. Ergens in de woestijn van Zuid-Californië staat ze er nu stoffig en half afgewerkt bij. De Belgische regisseuses Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer en Isabelle Tollenaere trokken er met hun camera’s heen om deze documentaire te schieten waarin de grens tussen verbeelding en realiteit vervaagt. Ze ontmoeten er Lashay T. Warren, die naar de spookstad trok op zoek naar een beter leven. Via zijn verhaal leren we California City kennen als een plek waar geen dromen waargemaakt werden, maar waar die hoop ook nooit voorgoed opgeborgen is. Victoria is een zwerftocht langs onvervulde beloftes en het potentieel tot nieuwe verhalen dat een plek als deze met zich meebrengt.

Zondag 5/6, Canvas, 22.35