Eind deze maand komt Nope in de zalen, de langverwachte derde huiverprent written, directed and producedby goudhaantje Jordan Peele. De film lijkt over een invasie van aliens te gaan, maar meer dan er uit de vage trailers af te leiden valt, komen we tot aan de release niet te weten. Dat was bij de ijzingwekkende voorganger Us (2019), deze week op VTM 3 te zien, niet anders. Alles wordt altijd en overal gelekt, gelost of gedeeld, maar Peele slaagt er tot nog toe elke keer in om ons tot in de cinema te doen wachten.

Ook wij houden het bewust vaag, want uw kijkplezier is ons heilig. Us draait om een zwart middenklassegezin – vader, moeder, jongen en meisje – dat op vakantie in Santa Cruz niet alleen in contact komt met een akelig perfect wít middenklassegezin, maar ook met vier in het rood geklede zwarten die als twee druppels water op henzelf lijken. Zijn tweede film ging volgens Peele niet over ras of racisme, maar wel over iets wat hij als een onweerlegbare waarheid was gaan zien: dat wij, mensen, onze eigen ergste vijanden zijn. Bovendien wilde hij ons iets vertellen over privilege, dat altijd het lijden van anderen met zich meebrengt: ‘De dingen waarvan we vinden dat ze ons toekomen, gaan altijd ten koste van het geluk of de vrijheid van andere mensen. Het probleem met de States is dat mensen er niet kunnen erkennen dat ze gewoon geluk hebben. Ze vinden dat alles hun eigen verdienste is.’

In Us steekt Jordan Peele zijn bewondering voor Stanley Kubricks The Shining (1980) niet onder stoelen of banken, maar hij heeft wél een betere hoofdactrice gecast: Lupita Nyong’o is een scream queen van het type dat liever vecht dan schreeuwt en net als de film zelf een pak meer diepgang heeft dan in het genre gebruikelijk is. Net als in zijn debuut Get Out (2017) zet Peele alle zeilen van zijn fantasie bij om iets aan te kaarten dat al te reëel is, maar de horror is hier dubbel zo krachtig. Met een sterke nadruk op de stijl – het rood van de pakken, de visuele panache, de lang aangehouden shots en akelig accurate timing – lijkt hij er in de eerste plaats op uit om te bewijzen dat hij een publiek wel degelijk de stuipen op het lijf kan jagen. Waarvan akte.