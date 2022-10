Unholy van Sam Smith en Kim Petras

Niet de meest vanzelfsprekende nummer 1-hit, wel buitengewoon verslavend.

De feiten

Unholy is de nieuwste single van Sam Smith. Al had u dat misschien niet meteen door. Het nummer is met zijn dreigende synths, intense beats, verslavende hook en theatrale kerkkoor dat ‘Mummy don’t know daddy’s getting hot at the body shop doing something unholy’ zingt namelijk een nogal abrupt afscheid van het hartzeer en de gevoelige pianoballades waarmee de Britse singer-songwriter voornamelijk wordt geassocieerd. Unholy klinkt dan weer wél exact zoals u zou verwachten van Kim Petras, de hyperpopprinses achter Slut Pop met wie Smith voor de gelegenheid de handen in elkaar sloeg.

© Dave J Hogan/Getty Images

Het duo trok naar Jamaica om daar ‘het reglement buiten te gooien’, ‘whiskey te drinken’, ‘sletterige lyrics te verzinnen’ en een song te schrijven over een man die zijn vrouw bedriegt, met Petras als sassy minnares van dienst en Smith als anonieme observator. Het resultaat werd al een hit nog vooraleer het goed en wel was verschenen. Afgelopen zomer ging een korte teaser viraal op TikTok, waar mensen enthousiast hun recepten, make-uptutorials en thirst traps deelden op lyrics over ontrouw. Eind september kwam vervolgens de volledige song uit, die op vierentwintig uur tijd tien miljoen keer werd gestreamd op Spotify en sindsdien in verschillende landen zijn weg naar de top van de hitlijsten vond. Nochtans is Unholy geen vanzelfsprekende nummer 1-hit, met zijn vreemde opbouw, a-capella-intro en donkere thematiek, maar het is het soort nummer dat bij iedere luisterbeurt nog een tikje verslavender wordt. (Vermoedelijk is het ook het eerste duet tussen een non-binaire artiest en een trans popster dat het zo goed doet in de charts.)

© National

Intussen kondigde Smith ook hun vierde album Gloria aan, dat in januari 2023 zal verschijnen. GQ Magazine spreekt nu al van ‘the radical liberation of Sam Smith’. ‘It’s time for my villain era, I think’, aldus Smith zelf. ‘Time to get sexy.’ Een rebranding waar wij in ieder geval heel benieuwd naar zijn.

De trivia

– Volledig naast de kwestie, maar we geven het toch graag mee: Sam Smith kreeg onlangs een reusachtige marmeren penis van twee ton cadeau van Ed Sheeran (foto).

– Kim Petras brengt volgende maand haar nieuwe solosingle If Jesus Was a Rockstar uit, die ze schreef met poplegende Max Martin. Ze blijft in thema.

– Voor de onschuldige zielen die dachten dat de daddy in kwestie zich gewoon aan het insmeren was met een of andere verwarmende bodylotion: The Body Shop is naast een cosmeticaketen ook een beruchte stripclub in Los Angeles.