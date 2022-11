De Noorse regisseur Roar Uthaug brak in 2015 door met de rampenfilm The Wave. Het grote publiek kent hem vooral zijn Tomb Raider-reboot uit 2018 met Alicia Vikander. Met Troll keert Uthaug terug naar zijn roots, en niet alleen omdat hij na die korte omweg in Hollywood weer in zijn thuisland aan het werk is. De onheilspellende toon, de landschappen en de ensemblecast doen ook erg denken aan The Wave. Alleen is de natuurramp van die film vervangen door een gigantisch monster uit de noordse folklore dat na een wel heel lange winterslaap in de bergen ontwaakt en hedendaags Oslo komt verpletteren. De grootse actie en gekscherende personages volgen het recept van de creature features van Universal. Entertainend, zeker. En u kunt er, zoals bij Godzilla, ook een allegorie op het klimaat in lezen.

Vanaf donderdag 1.12, Netflix