Iedereen houdt van Jeanne. Behalve Jeanne zelf. Diep in de schulden na een mislukt ecologisch project reist ze naar Lissabon om het appartement van haar weinig warme moeder te verkopen. Ze botst er op een Franse fantast die ze nog kent van school en even extravagant en zorgeloos is als zij gedeprimeerd en angstig. Dat weten we met zekerheid, want geanimeerde figuurtjes expliciteren met humor en sarcasme wat ze denkt, vreest en voelt maar verbergt voor de zoveel vrolijkere buitenwereld. De Franse regisseuse Céline Devaux stond eigenhandig in voor het animatiegedeelte. Het onderscheidt haar film van andere debuten en dat valt alvast in Frankrijk erg in de smaak. Maar het procedé kan na verloop van tijd ook zwaar op de hand, dwingend en repetitief overkomen. Jammer, want bij flarden is het wel grappig, vertederend en goed gespeeld. Een betere dosering had Devaux een sprankelende komedie over de zwaarte van het bestaan opgeleverd in plaats van een licht bruisende variant. Maar talent heeft ze.

Tout le monde aime Jeanne ** Céline Devaux met Blanche Gardin, Laurent Lafitte