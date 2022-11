Shabaka Hutchings’ Sons of Kemet is uitgespeeld, en daarmee ook de rol van drummer Tom Skinner. De drukke festivalzomer naast Thom Yorke bij The Smile is eveneens afgevinkt. Maar last van verveling heeft hij niet. Zo maakte Skinner deel uit van de band die Weather Alive van Beth Orton mee naar magnifieke hoogten tilde, en is er dit eerste soloalbum. Samen met een cellist, contrabassist en twee saxofonisten live ingeblikt, en daarna à la collega-percussionist en producer Makaya McCraven bewerkt tot een contrastrijk, temperamentvol en harmonieus geheel. ‘Ik heb me nogal laten gaan met de schaar’, aldus Skinner. ‘It was really empowering to fuck it up a bit.’ Dat horen we graag.

Voices of Bishara jazz Brownswood